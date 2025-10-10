Νίκο Φιλίππου, ποιος ήταν ο καλύτερος Άρης όλων των εποχών;

Από τη μία, ο Άρης που έκανε τον Έλληνα να πιστέψει στο αδύνατο. Από την άλλη, η Γιουγκοπλάστικα που τρομοκράτησε την Ευρώπη, και στο δέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Νίκο Φιλίππου για το συναπάντημα του Γκάλη με τον Κούκοτς, ξεχωρίζοντας την κορυφαία ομάδα του Άρη όλων των εποχών.

Σε εκείνη την τρομερή δεκαετία του ’80, ο Άρης είχε μετατρέψει τα ματς κάθε Πέμπτης και τα τρία πρώτα Final Four σε μια σχεδόν εθνική υπόθεση. Μια ομάδα σαν ροκ συγκρότημα… Οι τότε πρωταγωνιστές του Άρη μπήκαν σε όλα τα σπίτια, και η κληρονομιά που άφησαν πίσω τους παραμένει βαριά και εμπνέει, με το «Μόναχο, Γάνδη και Ισπανία» να δονεί ακόμα το Παλέ.

Ο Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών, ήταν το πρώτο όνομα στη μαρκίζα. Εντούτοις, ο Νίκος Φιλίππου υπήρξε βασικό κομμάτι της Αυτοκρατορίας που σάρωσε τους τίτλους και ο μοναδικός παίκτης που, στη δεκαετία της κόντρας Άρη και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, κατέκτησε πρωτάθλημα και με τις δύο ομάδες!

Στο δέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Νίκο Φιλίππου για την καλύτερη ομάδα του Άρη όλων των εποχών και τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία των «κίτρινων», ακούγοντας ιστορίες από τα Final Four και εξηγώντας πώς προέκυψε το «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά…».

Επίσης, ο βετεράνος φόργουορντ σχολιάζει τον Άρη της νέας εποχής, την εικόνα στο Παλέ στο ματς με το Αμβούργο, που γεννά αισιοδοξία, και την επόμενη μέρα των «κίτρινων» με τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

*Επιμέλεια video: Βαγγέλης Καραπέτσας

