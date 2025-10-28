Ευθύμη Μπακατσιά, πώς ήταν να παίζεις απέναντι στον Τζόρνταν;

Ο Ευθύμης Μπακατσιάς ήταν εκείνος ο «αντιστάρ» με ένα σωρό τίτλους και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης ακούει ιστορίες από τον βετεράνο γκαρντ για το Παγκράτι και τον Γιώργο Λάνθιμο, τον Τζόνι Νιούμαν και το κυνηγητό του Ερλ Χάρισον, τη μυθική πρόταση του Ολυμπιακού και το συναπάντημα με τον Μάικλ Τζόρνταν στο Παρίσι.

Ο Ευθύμης Μπακατσιάς υπήρξε ανέκαθεν εκείνος ο σεμνός και συμπαθής τύπος, για τον οποίο δύσκολα θα βρει κανείς να πει κακή κουβέντα. Ξεκίνησε ως πρωταγωνιστής στο Παγκράτι, συνέχισε ως απαραίτητο γρανάζι σε έναν Ολυμπιακό γεμάτο πανάκριβους σταρ και έμεινε στην ιστορία ως μια αξέχαστη φιγούρα των ’90s, ως ένας ψηλός πλέι μέικερ, πριν αυτά γίνουν μόδα. Ένας αθλητής που ποτέ δεν άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα, αλλά ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η θέα του προκαλεί αυθόρμητα χαμόγελα νοσταλγίας και συμπάθειας.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον βετεράνο γκαρντ για τη διαδρομή από το ανοιχτό του Μετς, τον «Λέντζο» στο Παγκράτι και τον πιτσιρικά Γιώργο Λάνθιμο, μέχρι τον Ολυμπιακό του Ιωαννίδη και το ψηστήρι του «Ξανθού», το συναπάντημα με τον Μάικλ Τζόρνταν, το «δεν ξανάρχεστε σπίτι μου» του Μάκη Δενδρινού, τη Ρώμη και τον Ντέιβιντ Ρίβερς. Ο Ευθύμης Μπακατσιάς θυμάται τη στιγμή που τον πήρε στο κατόπι ο Ερλ Χάρισον, απαντά στο αν ο Ιωαννίδης τού έκοψε το σουτ και μιλά για την πρόταση του Άρη, κρατώντας μέχρι σήμερα την αναγνώριση και την εκτίμηση των φίλων του μπάσκετ στο πρόσωπό του.

