Πώς καθιερώθηκε η τρομερή γενιά των 90άρηδων

Η χρυσή γενιά των 90άρηδων σάρωσε τα πάντα με τις μικρές Εθνικές και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Ζήσης Σαρικόπουλος εξηγεί πώς εκείνη η φουρνιά έκανε καριέρα, μιλώντας παράλληλα για τα μαθήματα ζωής που προσφέρει το μπάσκετ και τη σημασία του mentoring.

Το ζήτημα, όσον αφορά την ελληνική γενιά του 1990, ήταν αν θα τα κατάφερνε να κυριαρχήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και, σε μια αντιστοιχία με τους Ισπανούς 80άρηδες, αν θα μπορούσε να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Τα σημάδια ήταν εξ αρχής ενθαρρυντικά, τόσο για τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες στην EuroLeague όσο και για την Εθνική ομάδα, που αντλεί συνήθως τις δυνάμεις της από τα ρόστερ των δύο «αιωνίων».

Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος προς την καταξίωση είναι πάντα δύσκολος, και ο Ζήσης Σαρικόπουλος κατέκτησε δύο χρυσά και τρία ασημένια μετάλλια σε επίπεδο Εφήβων και Νέων Ανδρών πριν καν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Κώστα Παπανικολάου, του Κώστα Σλούκα, του Βλάντο Γιάνκοβιτς και του Νίκου Παππά.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο βετεράνος σέντερ συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το αν εκείνη η γενιά πήρε τελικά όσα πραγματικά της άξιζαν, ενώ παράλληλα συγκρίνει τις ευκαιρίες που δίνονταν τότε με εκείνες που υπάρχουν στο σήμερα. Ο Σαρικόπουλος μιλά για τη νέα επαγγελματική του ενασχόληση με την ADAPTED Services, η οποία συνδέει σπουδές και αθλητισμό, για το συναπάντημά του με τον Μάικλ Τζόρνταν, τα μαθήματα ζωής που του χάρισε το μπάσκετ και μοιράζεται έναν… οδηγό επιβίωσης στο NCAA.

