Τι θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη για έναν μάνατζερ; Ft. Γιάννης Αθηναίου

Έπειτα από 19 χρόνια στα παρκέ, ο Γιάννης Αθηναίου υπηρετεί το μπάσκετ ως εκπρόσωπος παικτών και μιλάει στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin για τον νέο ρόλο και τα… μανατζερικά.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Γιάννης Αθηναίου έγραψε τους τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα, έπειτα από 19 χρόνια επαγγελματικής πορείας στα γήπεδα, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο όπως ακριβώς τον ήθελε: με αξιοπρέπεια, με καθαρή συνείδηση και, κυρίως, με την καρδιά γεμάτη, όπως ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Από το τρίποντο στο Λέστερ με την Εθνική, μέχρι τη ρήξη χιαστού λίγο πριν φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού, ήταν μια γεμάτη διαδρομή, με στιγμές υπερηφάνειας αλλά και δυσκολίες που τον διαμόρφωσαν, τόσο ως αθλητή όσο και ως άνθρωπο.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, o βετεράνος γκαρντ μιλάει στον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη μετάβασή του από το παρκέ στη θέση του εκπροσώπου παικτών στην Octagon και απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν αυτή τη δουλειά, φέρνοντας παραδείγματα από τη δική του καριέρα.

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin

To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin