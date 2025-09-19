Ο Anser θα κουβαλά πάντα μέσα του τη φανέλα με το No 6

Ο Anser παίρνει στίχους, συλλαβές και σου λέει: «Αν μπορείς, πιάσε με». Στο όγδοο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο ράπερ με το ακαταμάχητο flow συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τα χρόνια που έπαιζε μπάσκετ στον Φιλαθλητικό Σπάρτης, για το «φοβόμαστε τους μετανάστες, αγαπάμε τους Αντετοκούνμπο» και απαντά στο αν, για έναν καλό στίχο, αρκεί μια καλή αιτία ή μια κακή μέρα.

Η ιστορία του δέχεται το χτύπημα της γλώσσας και όλα στρέφονται, περιστρέφονται, ενώ η δίνη εξαφανίζει τα πάντα και τίποτα δεν δίνει. Ο Anser είναι ένας άνθρωπος που ουδέποτε είχε απεγνωσμένη ανάγκη για προσοχή, που ό,τι αγαπά δεν έχει τέλος και ετοιμάζεται για ένα σπουδαίο συναπάντημα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας. Εκεί θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή με τους ΣΤΙΧΟΙΜΑ, με κοινό παρονομαστή τον στίχο που δεν κάνει εκπτώσεις και τη συνεπή παρουσία σε μια σκηνή που συνεχώς μεταβάλλεται.

Στο όγδοο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Anser μιλάει για τα χρόνια του στον Φιλαθλητικό Σπάρτης και για το κομμάτι του εαυτού του που κρύβεται πίσω από τα μικρόφωνα και δεν το βλέπει κανείς. Απαντά στο ερώτημα αν γράφει για να ανασάνει ή για να μην ξεχάσει ως ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ των τελευταίων πολλών χρόνων, παίρνει θέση στο δίλημμα Τζόρνταν ή ΛεΜπρόν και ξεκαθαρίζει πως το πιο σημαντικό είναι να μη χάσεις το νόημα, το γιατί κάνεις κάτι. Kαι όλα αυτά, περιμένοντας τον νέο δίσκο το επόμενο διάστημα.

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ εδώ.

Ακούστε τα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ