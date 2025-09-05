Αμπελόκηποι, η ομάδα-φαινόμενο των ‘90s ft. Γιώργος Φλώρος

Πίσω από το ξενοδοχείο President γεννήθηκε μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του ελληνικού μπάσκετ και στο έκτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Γιώργο Φλώρο για τους θρυλικούς Αμπελόκηπους, την ομάδα-φαινόμενο των ‘90s.

Οι Αμπελόκηποι ήταν το πρώτο πραγματικά μεγάλο μπλοκμπάστερ της νέας εποχής. Μια ομάδα-φαινόμενο τη δεκαετία του ’90 που χτίστηκε στο ανοιχτό γήπεδο πίσω από το ξενοδοχείο President και ανάμεσα στις πολυκατοικίες των Αμπελοκήπων, με πιτσιρίκια που αρχικά έπαιζαν μόνα τους στην κάτω μπασκέτα με την τσιμεντένια βάση.

Παιδιά που έβλεπαν τον Γκάλη και τον Γιαννάκη κάθε Πέμπτη βράδυ στην γκαρσονιέρα του Γιώργου Καλαφατάκη μετά τους αγώνες της Β' ΕΣΚΑ, κι έπειτα από πέντε χρόνια έφτασαν στο σημείο να κερδίζουν τον Άρη στο κατάμεστο Μετς!

Στο έκτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιώργος Φλώρος μιλάει για τους θρυλικούς… Αμπελογκάρντεν και την κληρονομιά τους. Ο βετεράνος γκαρντ έζησε το παραμύθι των Αμπελοκήπων εν τη γενέσει του και μοιράζεται απολαυστικές ιστορίες για εκείνη την ομάδα που μέσα σε πέντε χρόνια ανέβηκε ισάριθμες κατηγορίες και έφτασε στην Α1 το 1994, παίζοντας απολαυστικό μπάσκετ.

