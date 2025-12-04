Για την Εθνική Κωφών - Κοουτσάροντας ενώ διαβάζεις τα χείλη

Το να κοουτσάρεις την Εθνική Μπάσκετ Κωφών και Βαρηκόων δεν είναι απλώς μία ακόμα προπονητική δουλειά. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που σε σημαδεύει, σε καλεί να μάθεις να επικοινωνείς με τρόπους πιο ουσιαστικούς, πιο καθαρούς και πιο αληθινούς. Κάθε προπόνηση, κάθε βλέμμα, κάθε χειρονομία αποκτά νέα σημασία. Πρόκειται για μια ομάδα που αγωνίζεται όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για την υπερηφάνεια μιας ολόκληρης κοινότητας. Και ως προπονητής, γίνεσαι μέρος αυτού του ταξιδιού.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, o ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ Κωφών και Βαρηκόων, Βασίλης Γεραγωτέλλης, συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στους Deaflympics του Τόκιο. Παράλληλα, μιλάει για το πώς είναι να κοουτσάρεις αυτή την ομάδα, όπου η επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό διαβάζοντας τα χείλη και σε χαρακτηριστικές κινήσεις, όπως το χτύπημα του ποδιού στο παρκέ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
*Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης