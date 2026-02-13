Εθνική Εφήβων 1995: Οι ιστορίες πίσω από την πιο ταλαντούχα φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ

Η Εθνική Εφήβων που κατέκτησε το Μουντομπάσκετ το 1995 ήταν αριστούργημα, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιώργος Καράγκουτης μοιράζεται ιστορίες από εκείνη την τρομερή Εθνική που συνεχίζει να μνημονεύεται μέχρι σήμερα.

Στις 22 Ιουλίου 1995, στο ΟΑΚΑ, η Εθνική Εφήβων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ απέναντι στην Αυστραλία, ολοκληρώνοντας ένα μυθικό τουρνουά. Ήταν τόσο επιβλητική εκείνη η ομάδα, με προπονητή τον Γιώργο Προεστό, που πέτυχε οκτώ στις οκτώ νίκες, με μέσο όρο διαφοράς 32.7 πόντους!



Οι Ευθύμης Ρεντζιάς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μιχάλης Κακιούζης, Νίκος Χατζής, Γιώργος Καράγκουτης, Γιώργος Καλαϊτζής, Παναγιώτης Μπαρλάς, Βασίλης Σούλης, Θανάσης Καμαριώτης, Αλέξης Παπαδάτος και Δημήτρης Δέσπος αποτελούσαν μία από τις ταλαντούχες φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ: τα καρφώματα έδιναν και έπαιρναν, έπαιζαν γρήγορα, με καλό σουτ, τρομερές φάσεις και απολαυστικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου.



Κι όμως, ο αρχικός στόχος αυτής της Εθνικής ήταν: «Πάμε να περάσουμε τον όμιλο και ό,τι γίνει!» Αυτό, τουλάχιστον, παραδέχτηκε ο Γιώργος Καράγκουτης στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, συζητώντας με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για εκείνη την ομάδα: Το δωμάτιο με τον Μπαρλά, που ήταν το κέντρο των εξελίξεων, το «καλησπέρα και καλή βραδιά» του Βασίλη Καρρά στο μπουζουξίδικο κάτω από το «Φιλίππειο» και το «Ρε Προεστέ, μας είχες αγχώσει ένα μήνα! Και κέρδισες 60 πόντους».

Αλλά και για το πώς έκανε καριέρα ως… Άραβας, το «θωρηκτό Σούλης» και τη στιγμή που πάτησε στην κορυφή του κόσμου.

Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης

