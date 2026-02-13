Εθνική Εφήβων 1995: Οι ιστορίες πίσω από την πιο ταλαντούχα φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ

Στις 22 Ιουλίου 1995, στο ΟΑΚΑ, η Εθνική Εφήβων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ απέναντι στην Αυστραλία, ολοκληρώνοντας ένα μυθικό τουρνουά. Ήταν τόσο επιβλητική εκείνη η ομάδα, με προπονητή τον Γιώργο Προεστό, που πέτυχε οκτώ στις οκτώ νίκες, με μέσο όρο διαφοράς 32.7 πόντους!
Οι Ευθύμης Ρεντζιάς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μιχάλης Κακιούζης, Νίκος Χατζής, Γιώργος Καράγκουτης, Γιώργος Καλαϊτζής, Παναγιώτης Μπαρλάς, Βασίλης Σούλης, Θανάσης Καμαριώτης, Αλέξης Παπαδάτος και Δημήτρης Δέσπος αποτελούσαν μία από τις ταλαντούχες φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ: τα καρφώματα έδιναν και έπαιρναν, έπαιζαν γρήγορα, με καλό σουτ, τρομερές φάσεις και απολαυστικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Κι όμως, ο αρχικός στόχος αυτής της Εθνικής ήταν: «Πάμε να περάσουμε τον όμιλο και ό,τι γίνει!» Αυτό, τουλάχιστον, παραδέχτηκε ο Γιώργος Καράγκουτης στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, συζητώντας με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για εκείνη την ομάδα: Το δωμάτιο με τον Μπαρλά, που ήταν το κέντρο των εξελίξεων, το «καλησπέρα και καλή βραδιά» του Βασίλη Καρρά στο μπουζουξίδικο κάτω από το «Φιλίππειο» και το «Ρε Προεστέ, μας είχες αγχώσει ένα μήνα! Και κέρδισες 60 πόντους».
Αλλά και για το πώς έκανε καριέρα ως… Άραβας, το «θωρηκτό Σούλης» και τη στιγμή που πάτησε στην κορυφή του κόσμου.
To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin
Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin:
- Δημήτρη Ιτούδη, πόση ζημιά κάνουν οι insiders και το Twitter σε μία ομάδα;
- Πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στη σκιά του Πάμπλο Εσκομπάρ; ft. Πάνος Φιλιππάκος
- Ξεκολλάτε, υπάρχουν καλοί Έλληνες σουτέρ! ft. Χάρης Γιαννόπουλος
- Τι έχει να δώσει η Dubai BC στη EuroLeague; ft. Γιάννης Γεωργαλλής
- Κοουτσάροντας την Εθνική Παλαιστίνης ft. Γιάννης Διαμαντάκος
- Αμπελόκηποι, η ομάδα-φαινόμενο των ‘90s ft. Γιώργος Φλώρος
- Μπάσκετ στην Αλβανία: Γκρεμίζοντας στερεότυπα
- Ο Anser θα κουβαλά πάντα μέσα του τη φανέλα με το No 6
- Κοουτσάροντας στο Ναγκασάκι
- Νίκο Φιλίππου, ποιος ήταν ο καλύτερος Άρης όλων των εποχών;
- Πώς εξηγούνται τόσες κατοστάρες στη EuroLeague;
- Δημήτρη Αγραβάνη, ποιο viral βίντεο για σένα θα ήθελες να σβήσεις;
- Ευθύμη Μπακατσιά, πώς ήταν να παίζεις απέναντι στον Τζόρνταν;
- Γιατί πάσχουν από κατάθλιψη, αφού έχουν τα πάντα;
- Σελέν Ερντέμ στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Αυτή είμαι! Αληθινή, αυθεντική και... με ψηλά τακούνια»
- Καλαϊτζής στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Ο Ντούντα ήταν σαν τον Πάπα Ιωάννη Παύλο για εμάς!»
- Για την Εθνική Κωφών - Κοουτσάροντας ενώ διαβάζεις τα χείλη
- Τι θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη για έναν μάνατζερ; Ft. Γιάννης Αθηναίου
- Κοουτσάροντας με το χιτζάμπ Ft. Ελένη Καπογιάννη
- Μπάσκετ και tattoo culture Ft. Sake
- Μια ερώτηση για κάθε ομάδα της EuroLeague
- Πώς χώρεσαν στην ίδια ομάδα Διαμαντίδης, Σπανούλης και Σάρας; Ft. Δημήτρης Βεργίνης
- Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκό
- Πώς καθιερώθηκε η τρομερή γενιά των 90άρηδων
Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης