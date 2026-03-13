Κώστα Γαλάνη, οι Έλληνες ξέρουν να διαβάζουν τη στατιστική στο μπάσκετ;

Ο Μαρκ Τουέιν είχε κάποτε πει πως «υπάρχουν ψέματα, υπάρχουν μεγάλα ψέματα, και υπάρχουν οι στατιστικές». Οι τελευταίες είναι πιο επικίνδυνες, επειδή φέρουν τον μανδύα της επιστήμης, λογίζονται δηλαδή σαν μασκαρεμένες αλήθειες. Στην περίπτωση του Κώστα Γαλάνη, η στατιστική είναι εκεί για να θυμίζει πως τα δεδομένα είναι δύναμη.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο άνθρωπος που έφερε τα στατιστικά στον ελληνικό αθλητισμό συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το πώς πείθεται ένας μπασκετάνθρωπος της παλιάς σχολής ότι οι αριθμοί δεν σκοτώνουν το ένστικτο, αλλά το συμπληρώνουν, και μιλά για τον τρόπο που οι Έλληνες φίλαθλοι διαβάζουν τα στατιστικά.
Ο ιδρυτής της Galanis Sports Data μιλάει για τις μοιρασμένες πεντάδες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το «μπες εσύ-βγες εσύ» του Γιάννη Ιωαννίδη, το πώς η στατιστική έδωσε απαντήσεις στο αντιμπάσκετ της Λιμόζ του Μάλκοβιτς και εξηγεί πως το σκάκι είναι η βάση των πάντων. Για τους λάτρεις της στατιστικής...
To επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin στο YouTube του Gazzetta
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin
*Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης