Λιμνιάτης: «Γιωργάκη, θα μαρκάρεις τον Γκάλη, αλλά πρόσεχε μην τον χτυπήσεις!»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης πέρασε τα καλύτερα χρόνια της μπασκετικής ζωής του στον Παπάγο και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, μοιράζεται ιστορίες από το «Σαλούν», τον Αλφόνσο Φορντ, το «you know Katselis?» του Κώστα Μίσσα, αλλά και τον Ολυμπιακό του Ιωαννίδη.

Ο Παπάγος καθόρισε τον Γιώργο Λιμνιάτη ως παίκτη και άνθρωπο, μετατρέποντας έναν επαγγελματικό σταθμό σε δεσμό ζωής. Εκεί ακριβώς, με την καθοδήγηση του Κώστα Μίσσα, έδωσε απανωτά ρεσιτάλ στη θέση του πλέι μέικερ και απόλαυσε το μπάσκετ, παίζοντας δίπλα σε έναν παίκτη που μπορούσε να βάλει 30-40 πόντους για πλάκα και χτίζοντας σχέσεις που κουβαλά μέχρι σήμερα.

Πλέον θυμάται με κάθε λεπτομέρεια το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία, όταν ακόμη ως παίκτης του Πανελληνίου βρέθηκε απέναντι στον μεγάλο Άρη, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για την πρώτη εντύπωση που σχημάτισε όταν είδε τον Αλφόνσο Φορντ, μιλώντας ακόμη με νοσταλγία κάθε φορά που φέρνει στον νου του το χαμόγελο του Big Al.

To επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin

*Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης



Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin: