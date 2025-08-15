Τι έχει να δώσει η Dubai BC στη EuroLeague;

Η Dubai BC έρχεται με φόρα και στο τέταρτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Γιάννη Γεωργαλλή, τον Έλληνα ασίσταντ κόουτς της ομάδας από το Εμιράτο, σχετικά με το αν το νέο μέλος της EuroLeague είναι ευκαιρία ή απειλή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πολλοί λένε πως παρακολουθούμε τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Το Άμπου Ντάμπι φιλοξένησε πέρσι το Final Four της EuroLeague. Θα το κάνει ξανά το 2027 και το 2029. Το Κατάρ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο μπάσκετ. Το είχε κάνει και στο ποδόσφαιρο πριν από μερικά χρόνια.

Το Ντουμπάι μπήκε στην μπασκετική ζωή μας με την Dubai BC, που θα συνεχίσει να μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια ως κομμάτι της διευρυμένης EuroLeague των 20 ομάδων. Η νέα πραγματικότητα είναι εδώ και η φράση που ξεστόμισε κάποτε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, το «Adapt or die», είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Απλά και κυνικά: όποιος δεν προσαρμόζεται, σβήνει. Όποιος μένει αμετακίνητος, τον ξεπερνά η εποχή του.

Στο τέταρτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ ασχολούμαστε με το new entry της EuroLeague και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα εκείνα τα στερεότυπα που συνοδεύουν τη Dubai BC. Τι ισχύει πραγματικά με το μπάτζετ; Τι μπορεί να δώσει το Ντουμπάι στη EuroLeague και, εν πάση περιπτώσει, είναι απειλή ή ευκαιρία;

Συζητάμε με τον Γιάννη Γεωργαλλή, τον Έλληνα ασίσταντ κόουτς της Dubai BC, σχετικά με το νέο μέλος της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και όλες εκείνες τις επιφυλάξεις που τη συνοδεύουν. Αναρωτιόμαστε σε τι βαθμό ισχύουν οι φήμες περί μπάτζετ και ακούμε ιστορίες για... Coldplay.



