Δρελιώζης: «Ήταν τραγικό να με θεωρούν ακόμη ταλέντο στα 25 μου»

Ο Μάκης Δρελιώζης φορτώθηκε το βάρος όλου του κόσμου ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των 90s και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, εξηγεί πώς έγινε ο πρώτος Έλληνας… Μποσμάν, πώς βρέθηκε από τη Γ’ Εθνική στην Ευρωλίγκα και θυμάται το: «Μάκη, έλα εδώ! Για πες μου, τι πουλί είναι αυτό;», του Ντούσαν Ίβκοβιτς στον Πανιώνιο.

Από πιτσιρικάς, ο Μάκης Δρελιώζης έπρεπε να μάθει να ζει με έναν προβολέα διαρκώς πάνω του, ως ένα αγαπημένο παιδί του Πανιωνίου, που μεγάλωσε μέσα στον «Ιστορικό» και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της δεκαετίας του ’90, από την κορυφαία γραμμή παραγωγής των «κυανέρυθρων». Στα 51 του χρόνια, δεν μιζεριάζει για όσα πήγαν λάθος, έχοντας εκείνο το ανεκτίμητο χαμόγελο ενός συνετού και ευγενικού ανθρώπου που αφοπλίζει, ηρεμεί και δίνει κουράγιο, προτάσσοντας ως μεγαλύτερη αξία στη ζωή του τη ντομπροσύνη του.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Μάκης Δρελιώζης συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη και παραδέχεται ότι το κακό στην περίπτωσή του ήταν πως τον αντιμετώπιζαν από μικρό ως σούπερ ταλέντο, εξηγεί το μεγαλύτερο λάθος του και μιλά για τη διαδρομή του από την Α1 στη Β’ Εθνική και από τη Γ’ Εθνική στην EuroLeague! «Δεν ξεχνάω ποτέ εκείνον που με έχει βοηθήσει, αλλά και με ποιον δεν έχω περάσει καλά μαζί», ξεκαθαρίζει ο πρώτος Έλληνας που έκανε χρήση του κανονισμού Μποσμάν το 1996. Στα αυτιά του ηχούν ακόμη όλα εκείνα τα «μπρε» του Ντούσαν Ίβκοβιτς, τονίζοντας πως η γενιά του έμαθε να νοιάζεται και να αγαπά ο ένας τον άλλον μέσα από τον Πανιώνιο.



To επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin

*Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης