Μπάσκετ και tattoo culture Ft. Sake

Τα μπασκετικά tattoos είναι ιστορίες, μνήμες, πίστη, απώλειες και επιτυχίες. Άλλοτε φωνάζουν ποιος είσαι και από πού έρχεσαι, κι άλλοτε λειτουργούν ως καθαρό styling, ως αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του σύγχρονου παίκτη. Όπως συνέβη, για παράδειγμα, τον περασμένο Σεπτέμβριο στο EuroBasket 2025 με τον Μίκα Μούρινεν, ο οποίος έδειχνε περήφανα τα τατουάζ που καλύπτουν το κορμί του ως σύμβολα που μιλούν περισσότερο για την ψυχή του παρά για την εικόνα ενός παίκτη που ήδη θεωρείται NBA material.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο κορυφαίος tattoo artist Γιάννης Καραμπέτσος, aka Sake, συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το αν το τατουάζ στο μπάσκετ αποτελεί ταυτότητα ή απλώς στιλ. Παράλληλα, αναλύει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα tattoo που απλώς «φαίνεται» και σε ένα που «κουβαλάει βάρος», συγκρίνοντας τη σχέση της tattoo culture με την μπασκετική κουλτούρα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Παραδέχεται, μάλιστα, πως εκείνα που τον… ζόρισαν περισσότερο ήταν τα tattoos με τις μορφές του Βασίλη Σπανούλη και του Δημήτρη Διαμαντίδη, εξηγώντας και τον λόγο.
