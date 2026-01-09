Μια ερώτηση για κάθε ομάδα της EuroLeague

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Δημήτρης Μαυροειδής απαντά σε μία ερώτηση για κάθε ομάδα της EuroLeague.
Οι 20 ομάδες της EuroLeague έχουν δώσει τα πρώτα, ουσιαστικά δείγματα γραφής στη διευρυμένη διοργάνωση της σεζόν 2025/26, δεδομένου ότι το φορμάτ του «όλοι εναντίον όλων», σε έναν μαραθώνιο 38 αγωνιστικών, έχει ήδη μπει στο δεύτερο μισό του. Λογικό και επόμενο, λοιπόν, να προκύπτει μια σειρά από ερωτήματα τόσο για την παρουσία των ομάδων μέχρι στιγμής όσο και για όσα ακολουθούν με φόντο την τελική στάση της διαδρομής, η οποία ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο, στο Telekom Center Athens.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Δημήτρης Μαυροειδής συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη σε ένα ιδιαίτερο Q&A για τον πρώτο γύρο της EuroLeague: Μπορεί να κάνει το repeat η Φενέρμπαχτσε; Πού οφείλεται η εικόνα της απόλυτης καταστροφής στην Παρτίζαν; Μπορεί η Μονακό να τελειώσει τη δουλειά; Για ποιο λόγο θα μνημονεύουμε την Dubai Basketball; Είναι ο Πέπε Ποέτα εκείνος που θα βγάλει την Αρμάνι από τη μετριότητα; Και, τέλος, τι συμβαίνει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό;
*Επιμέλεια video: Θοδωρής Σανιδάς