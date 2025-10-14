Πώς εξηγούνται τόσες κατοστάρες στη EuroLeague;

Η εκτόξευση του offensive rating στη EuroLeague είναι απόρροια βελτιωμένης επιθετικής εκτέλεσης ή χαμηλότερης αμυντικής έντασης; Οι δέκα κατοστάρες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της regular season αποτελούν φαινόμενο ή ένδειξη μίας μόνιμης τάσης; Και, εν πάση περιπτώσει, μήπως οι ομάδες παίζουν πιο έξυπνα παρά πιο γρήγορα;
Στο ενδέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον assistant κόουτς της Εθνικής Ανδρών, Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, για τη φιλοσοφία του προπονητή μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα της EuroLeague, και αναρωτιέται αν είναι πιο δύσκολο σήμερα να διδάξεις τακτική υπομονή σε παίκτες που μεγαλώνουν με ένα μπάσκετ του transition και του πρώτου διαθέσιμου σουτ.
Εξάλλου, η τελευταία σημείωση σχετικά με τη θεαματική άνοδο του σκοραρίσματος ήταν οι 210 πόντοι που σημείωσαν μαζί η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια, βάζοντας ξανά στο τραπέζι την ερώτηση αν πρόκειται για φυσική εξέλιξη ή για μια πολιτισμική μετατόπιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ προς την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
Επιμέλεια video: Αλέξανδρος Καψάλης