ΣΠΛΙΤ: Γιατί πάσχουν από κατάθλιψη, αφού έχουν τα πάντα;

Στη σημερινή εποχή, η ψυχική υγεία βγαίνει από τη σιωπή και αποκτά τη σημασία που της αξίζει, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον σύμβουλο ψυχικής υγείας αθλητών, Νίκο Γεωργιάδη, για τους παίκτες που θεωρούμε ότι έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους, αναζητώντας απαντήσεις γύρω από το άγχος, την πίεση, τα social media και τον θυμό.

Πίσω από τις επιτυχίες και τις νίκες, υπάρχει μια σιωπηλή μάχη: καθημερινό άγχος, αμφιβολίες για τις ικανότητες, φόβος αποτυχίας και η πίεση των social media που συχνά ενισχύει την κριτική και τη σύγκριση. Η μάχη αυτή δεν φαίνεται στις συνεντεύξεις ή στις φωτογραφίες, αλλά επηρεάζει βαθιά την ψυχική υγεία των αθλητών.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered bybwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον σύμβουλο ψυχικής υγείας αθλητών, Νίκο Γεωργιάδη, για τους αθλητές που, θεωρητικά τουλάχιστον, έχουν λύσει τα προβλήματά τους, που έχουν φήμη και χρήματα, αλλά στο τέλος συχνά λυγίζουν. Για εκείνους που διστάζουν να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, από φόβο να φανερώσουν την αδυναμία τους, για την πίεση που σε τσακίζει αλλά και αυτή που σου δίνει ώθηση… Αλλά, και για τον τρόπο που ο Νίκος Γκάλης έβγαζε τον θυμό του μέσα στο παιχνίδι.

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin

To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta

*Νίκος Γεωργιάδης Ph.D.

Ξεκινά την πορεία του από την Θεσσαλονίκη και την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Άρη από το 1980 μέχρι το 1984. Μαζί με το πτυχίο των ΤΕΦΑΑ, ταξιδεύει στις ΗΠΑ και συμπληρώνει την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση αποκτώντας το διδακτορικό του από το University ofIllinois at Chicago στην παιδαγωγική και αθλητική Ψυχολογία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Περιστέρι, τον Παπάγο, τον Πανελλήνιο και από το 2000 μέχρι και το 2010 αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Αθλητικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του Ολυμπιακού. Από το 2011 μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες ψυχοκινητικής υποστήριξης αθλητών και συμβουλευτικής αθλητικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού

Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin