Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

Η καταχώριση του Airbnb παραμένει στο διαδίκτυο, όμως πλέον δεν εμφανίζεται διαθέσιμη για νέες κρατήσεις μετά την καταστροφή του κτιρίου.

Ένα παλιό, διώροφο κτίριο που μέχρι και πριν από λίγες ώρες δέσποζε στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του. Σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ, στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb.

Η καταχώριση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι το «Athenian Gate to Plaka by Athenian Homes», ένα διαμέρισμα περίπου 90 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο παρουσιαζόταν ως πλήρως ανακαινισμένο και μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 5 επισκέπτες.

Όπως είναι απολύτως αναμενόμενο μετά την καταστροφή του κτιρίου από την ισχυρή έκρηξη, το συγκεκριμένο κατάλυμα δεν εμφανίζεται διαθέσιμο για κρατήσεις στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ιδιοκτησία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα την πλατφόρμα ενοικίασης, στην αναζήτηση της οποίας εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «Λυπούμαστε, αλλά το κατάλυμα αυτό δεν δέχεται κρατήσεις στον ιστοχώρο μας προς το παρόν. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να βρείτε πολλά κοντινά καταλύματα ακριβώς εδώ.»

Τα δύο υπνοδωμάτια και οι παροχές

Το διαμέρισμα διέθετε δύο υπνοδωμάτια, ένα με μεγάλο διπλό κρεβάτι και ένα δεύτερο με δύο μονά κρεβάτια, ενώ υπήρχε και καναπές-κρεβάτι. Περιλάμβανε επίσης ένα μπάνιο με μπανιέρα, καθιστικό με τραπεζαρία και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Στις παροχές αναφέρονται ακόμη κλιματισμός, δωρεάν Wi-Fi, ψυγείο, φούρνος, φούρνος μικροκυμάτων, καφετιέρα, τηλεόραση και πλυντήριο ρούχων.

Στις φωτογραφίες της καταχώρισης εμφανίζονται ένα φωτεινό σαλόνι με μπλε καναπέ, ξεχωριστή τραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια, λειτουργική κουζίνα και μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες. Η περιγραφή του καταλύματος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τοποθεσία του, ανάμεσα στην Ακρόπολη και τον Ναό του Ολυμπίου Διός, με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια.

Πόσο κόστιζε η διαμονή

Οι τιμές φυσικά μεταβάλλονταν ανάλογα με τις ημερομηνίες και τη διαθεσιμότητα. Ενδεικτικά, η Vrbo κατέγραφε στις αρχές Σεπτεμβρίου τιμή από 330 ευρώ για μία διανυκτέρευση δύο ενηλίκων στις 12 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών. Σε αντίστοιχη καταχώριση της ίδιας περιόδου εμφανιζόταν τιμή από 283 ευρώ για την ίδια ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος μπορούσε να κινείται περίπου στα 300 ευρώ τη βραδιά, χωρίς αυτό να αποτελεί σταθερή τιμή.

Τι έλεγαν οι επισκέπτες

Στο Booking το κατάλυμα είχε συνολική βαθμολογία 8,9/10 από περισσότερες από 120 αξιολογήσεις, ενώ η τοποθεσία συγκέντρωνε εντυπωσιακή βαθμολογία 9,8/10. Οι επιμέρους βαθμολογίες έφταναν το 9,0 στην άνεση και το 9,1 στη σχέση ποιότητας-τιμής.

Οι επισκέπτες επαινούσαν κυρίως την τοποθεσία, την καθαριότητα και τους μεγάλους χώρους. Σε πρόσφατη αξιολόγηση επισκέπτης χαρακτήρισε την τοποθεσία εξαιρετική, σημειώνοντας ότι το διαμέρισμα ήταν καθαρό και άνετο, ενώ ανέφερε ότι η Ακρόπολη, τα εστιατόρια και τα καταστήματα βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής.

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