Βρήκε κανό 1.000 ετών σε λίμνη στις ΗΠΑ ενώ καθάριζε τον βυθό: Γιατί δεν θα το ανασύρουν

Ένας δύτης που καθάριζε τη λίμνη Pewaukee στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ ανακάλυψε ένα κανό ηλικίας περίπου 1.000 ετών, το οποίο οι ειδικοί εκτιμούν ότι βυθίστηκε σκόπιμα.

Ένα ασυνήθιστο εύρημα περίμενε τον Μαρκ Σάχτνερ (Mark Schachtner) στον βυθό της λίμνης Pewaukee, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Ο δύτης είχε συμμετάσχει σε εθελοντικές καταδύσεις για τον καθαρισμό της λίμνης από απορρίμματα, όταν εντόπισε ένα μακρόστενο ξύλινο αντικείμενο που έμοιαζε με κανό.

Αυτό που αρχικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα απλό κομμάτι ξύλου αποδείχθηκε, έπειτα από την εξέταση ειδικών, ένα χειροποίητο κανό ηλικίας περίπου 1.000 ετών. Σύμφωνα με την Ιστορική Εταιρεία του Ουισκόνσιν, το σκάφος συνδέεται με τις αυτόχθονες κοινότητες που ζούσαν στην περιοχή κατά τον 10ο και τον 11ο αιώνα.

Πώς ανακάλυψε το αρχαίο κανό

Ο Σάχτνερ ασχολείται με τις καταδύσεις εδώ και περίπου δέκα χρόνια και συχνά αναζητά παλιά γυάλινα μπουκάλια στον πυθμένα λιμνών μαζί με άλλα μέλη της καταδυτικής ομάδας Four Seasons Dive Club. Στις 6 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στη λίμνη Pewaukee, παρατήρησε το μακρόστενο αντικείμενο. Η μορφή του τού κίνησε αμέσως την περιέργεια, καθώς δεν υπήρχαν συνήθως μεγάλοι κορμοί ξύλου στο συγκεκριμένο σημείο. «Είμαι πάντα σε επιφυλακή. Συνήθως δεν υπάρχουν μεγάλοι κορμοί εκεί, εκτός αν πρόκειται για κάποιο είδος καταφυγίου για ψάρια. Όλα αυτά ήταν πολύ εμφανή», ανέφερε ο δύτης στην εφημερίδα Wisconsin State Journal.

Ο ίδιος ενημέρωσε την Ταμάρα Τόμσεν (Tamara Thomsen), αρχαιολόγο της Ιστορικής Εταιρείας του Ουισκόνσιν. Οι ειδικοί εξέτασαν το αντικείμενο και προχώρησαν σε επιστημονικές αναλύσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του.

Ένα κανό μήκους 5,26 μέτρων σε καλή κατάσταση

Το σκάφος έχει μήκος 5,26 μέτρα και πλάτος περίπου 55 εκατοστά. Τα τοιχώματά του έχουν πάχος λίγο μεγαλύτερο από έξι εκατοστά, ενώ ο πυθμένας του φτάνει περίπου τα 12 εκατοστά. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι κατασκευάστηκε από ξύλο λευκής δρυός. Στην επιφάνειά του εντοπίστηκαν σημάδια καύσης και απόξεσης, τα οποία συνδέονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν για τη διαμόρφωση του ξύλου και την κατασκευή τέτοιων σκαφών.

Η ραδιοχρονολόγηση, μέθοδος που επιτρέπει στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την ηλικία οργανικών υλικών, έδειξε ότι το κανό χρονολογείται περίπου έναν αιώνα πριν από την έλευση της δεύτερης χιλιετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Wisconsin Public Radio, υπάρχει πιθανότητα περίπου 70% να χρησιμοποιούνταν μεταξύ των ετών 992 και 1049 μ.Χ. Πρόκειται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για το πρώτο κανό αυτού του τύπου που έχει εντοπιστεί στη λίμνη Pewaukee. Παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες λίμνες του Ουισκόνσιν, μεταξύ των οποίων η λίμνη Μεντότα.

Γιατί εκτιμούν ότι βυθίστηκε σκόπιμα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην ανακάλυψη είναι η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το κανό. Το σκάφος παρέμεινε σε καλή κατάσταση στον πυθμένα και είναι γεμάτο με ίζημα, δηλαδή υλικό όπως άμμος και λάσπη που κατακάθεται στον πυθμένα. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Ταμάρα Τόμσεν, τα χαρακτηριστικά αυτά ενδέχεται να υποδεικνύουν ότι το κανό βυθίστηκε σκόπιμα και όχι ότι χάθηκε σε κάποιο ατύχημα.

Όπως έχει εξηγήσει, ορισμένες αυτόχθονες κοινότητες συνήθιζαν να βυθίζουν τα κανό τους και να τα γεμίζουν με ίζημα, προκειμένου να τα αποθηκεύουν μέχρι να τα χρειαστούν ξανά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να τα ανακτήσουν έπειτα από μία ή δύο εποχές, να τα στεγνώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν εκ νέου. Τα κανό αποτελούσαν σημαντικό μέσο μετακίνησης, αλλά μπορούσαν να εξυπηρετούν και άλλες καθημερινές ανάγκες, όπως δραστηριότητες που σχετίζονταν με την αλιεία και τη μεταφορά εξοπλισμού.

Γιατί δεν θα ανασύρουν το εύρημα από τη λίμνη

Παρά την αρχαιολογική σημασία του, το κανό δεν πρόκειται να ανασυρθεί από τον βυθό. Η απόφαση να παραμείνει στο σημείο όπου βρέθηκε συνδέεται τόσο με τη διατήρησή του όσο και με τον σεβασμό προς τις αυτόχθονες κοινότητες της περιοχής. Η Ιστορική Εταιρεία του Ουισκόνσιν έλαβε υπόψη τις επιθυμίες αυτόχθονων εθνών, μεταξύ των οποίων το έθνος Χο-Τσανκ (Ho-Chunk), ώστε το εύρημα να παραμείνει στον βυθό ως σύνδεσμος με τους προγόνους τους. Παράλληλα, η παραμονή του κάτω από το νερό βοηθά στη διατήρηση του ξύλου. Η έκθεσή του στον αέρα θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά, εάν δεν προηγούνταν ειδικές εργασίες συντήρησης.

Το κανό συνδέεται με την Ύστερη Δασική Περίοδο (Late Woodland), μια αρχαιολογική περίοδο της Βόρειας Αμερικής κατά την οποία οι κοινότητες της περιοχής ανέπτυξαν ιδιαίτερες πολιτισμικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή χωμάτινων τύμβων. Ωστόσο, το εύρημα της λίμνης Pewaukee δεν είναι το αρχαιότερο κανό που έχει ανακαλυφθεί στο Ουισκόνσιν. Στη λίμνη Μεντότα έχει εντοπιστεί σκάφος ηλικίας περίπου 5.200 ετών, προσφέροντας ακόμη παλαιότερα στοιχεία για την παρουσία και τις δραστηριότητες των αυτόχθονων πληθυσμών στην περιοχή.

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