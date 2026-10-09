Ο Phoenix Cyclops εντάσσεται στο MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Όπως ανακοινώθηκε στο PlayStation Blog, ο Phoenix Cyclops θα ενταχθεί στο MARVEL Tōkon: Fighting Souls στις 2 Νοεμβρίου ως ο πρώτος DLC χαρακτήρας που περιλαμβάνεται στο Year 1 Pass.

Σχεδιασμένος ως ένας all-rounder χαρακτήρας, ο Phoenix Cyclops διαπρέπει τόσο στη μάχη από απόσταση όσο και στις επιθέσεις από κοντά, χάρη στην ευέλικτη χρήση των Optic Blasts. Με στόχο να σώσει τους μεταλλαγμένους από τον αφανισμό, αυτή η εκδοχή του Scott Summers συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων Optic Blast με την καταστροφική δύναμη της Phoenix Force.

Η ανάρτηση αποκάλυψε επίσης ότι τα DLC costumes «Classic» και «Legacy» του Phoenix Cyclops θα είναι διαθέσιμα στις 2 Νοεμβρίου.

Πριν από την άφιξή του, ξεκίνησε η πρώτη προσφορά του παιχνιδιού στο PlayStation Store, με την Ultimate Edition να διατίθεται σε μειωμένη τιμή. Τα μέλη του PlayStation Plus θα μπορούν επίσης να δοκιμάσουν το MARVEL Tōkon: Fighting Souls μέσω μιας δοκιμαστικής έκδοσης διάρκειας τριών ωρών, η οποία είναι διαθέσιμη από σήμερα.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τον Phoenix Cyclops, την προσφορά, τη δοκιμαστική έκδοση και άλλα, ανατρέξτε στην ανάρτηση του PlayStation Blog.