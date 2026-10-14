Δείτε πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός να φύγει μ' ένα σπουδαίο «διπλό» από το Βελιγράδι κερδίζοντας εύκολα την Παρτίζαν.

Οι «πράσινοι» ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι απολαυστικοί στην άμυνα και κατάφεραν να επικρατήσει εύκολα της σερβικής ομάδας με 55-72.

Μια νίκη με την οποία έφτασε στο απόλυτο 5/5 έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους.

«Διψήφιος» ήταν και ο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Φαλ και Λεσόρ.