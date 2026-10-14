Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Ευτράπελο στη συνέντευξη Τύπου και η αντίδραση του Ομπράντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι, νικώντας την Παρτίζαν με 72-55 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της EuroLeague, με την άμυνά του να αποτελεί το μεγάλο του όπλο.
Άπαντες κινούνταν στον... αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την υποδοχή του να βρίσκεται στο επίκεντρο, γεγονός που πιθανότατα επηρέασε και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Παρτίζαν, ο οποίος μπερδεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης και παρουσίασε τον Ζοτς ως προπονητή των Σέρβων.
Κάποιες συνήθειες δεν ξεχνιούνται, όπως φαίνεται, με τον Ομπράντοβιτς και όλους τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.
Δείτε το τρομερό σκηνικό
Partizan’s PR accidentally starts introducing Željko Obradović as the head coach of Partizan. 😂 #kkp #paobc https://t.co/oSRqXm3j6S— Basketball Sphere (@BSphere_) October 13, 2026
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