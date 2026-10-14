Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Παρτίζαν... μπερδεύτηκε και παρουσίασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή των Σέρβων.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι, νικώντας την Παρτίζαν με 72-55 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της EuroLeague, με την άμυνά του να αποτελεί το μεγάλο του όπλο.

Άπαντες κινούνταν στον... αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την υποδοχή του να βρίσκεται στο επίκεντρο, γεγονός που πιθανότατα επηρέασε και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Παρτίζαν, ο οποίος μπερδεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης και παρουσίασε τον Ζοτς ως προπονητή των Σέρβων.

Κάποιες συνήθειες δεν ξεχνιούνται, όπως φαίνεται, με τον Ομπράντοβιτς και όλους τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

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