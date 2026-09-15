Με αφετηρία 30 χρόνια παιχνιδιού: Μια πρώτη ματιά στο LEGO PlayStation

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου PlayStation, η εμβληματική κονσόλα επιστρέφει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη φορά, όχι για να παίξεις, αλλά για να τη συναρμολογήσεις.

Η Sony και η LEGO ανακοίνωσαν το νέο LEGO PlayStation, ένα σετ 1.911 κομματιών που αποτελεί πιστή αναπαράσταση της αρχικής κονσόλας και του χειριστηρίου της. Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί σε σχεδόν 1:1 κλίμακα και, όταν ολοκληρωθεί, έχει πλάτος περίπου 26 εκατοστά.

Το σετ απευθύνεται κυρίως στους μεγαλύτερους φίλους του PlayStation, αλλά και σε όσους γνώρισαν την κονσόλα τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, το πρώτο PlayStation αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της ιστορίας του gaming.

Με πολλές λεπτομέρειες και δόσεις νοσταλγίας

Η LEGO και η PlayStation δεν περιορίστηκαν στην εμφάνιση της κονσόλας. Το νέο σετ περιλαμβάνει λειτουργικά στοιχεία, όπως τα κουμπιά Power και Open, ενώ το χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα, όπως ακριβώς και στο αυθεντικό σύστημα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και τα δύο μικρά διοράματα που συνοδεύουν την κατασκευή. Το ένα είναι εμπνευσμένο από το Gran Turismo και περιλαμβάνει μια μικρογραφία πίστας με αυτοκίνητα, ενώ το δεύτερο παραπέμπει στο Ape Escape, με μια σκηνή σε νησί και τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος στο κράνος της μαϊμούς από μπλε σε κόκκινο. Τα δύο διοράματα μπορούν, μάλιστα, να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν ξεχωριστά, δίνοντας στο σετ περισσότερο χαρακτήρα συλλεκτικού αντικειμένου.

Πότε κυκλοφορεί

Το LEGO PlayStation θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2026 μέσω του PlayStation Direct σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Την ίδια ημέρα θα είναι διαθέσιμο και για τα μέλη του προγράμματος LEGO Insiders με πρώιμη πρόσβαση.

Για το ευρύ κοινό, η κυκλοφορία μέσω του LEGO.com και των καταστημάτων LEGO έχει προγραμματιστεί για 4 Οκτωβρίου 2026.

Το LEGO PlayStation δεν είναι απλώς ακόμη ένα σετ κατασκευής. Είναι ένας τρόπος να συναντηθούν δύο διαφορετικές μορφές παιχνιδιού και, κυρίως, να επιστρέψει για λίγο η αίσθηση μιας εποχής που άλλαξε για πάντα το gaming. Για όσους έβαλαν το πρώτο τους CD στο PlayStation το 1994, πιθανότατα πρόκειται για ένα κομμάτι νοσταλγίας που θα χωράει πλέον στο ράφι.