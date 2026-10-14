Ο Ολυμπιακός γύρισε από το -28 και έφυγε με το διπλό από τη Βαλένθια, με τον Εβάν Φουρνιέ να αλλάζει τον ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και τον Γιαν Μοντέρο να πραγματοποιεί εμφάνιση MVP.

Ο Ολυμπιακός υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές της ιστορίας του, γυρίζοντας από το -28 απέναντι στη Βαλένθια και παίρνοντας τη νίκη με 102-97 στην παράταση, με τον Εβάν Φουρνιέ να μεταμορφώνεται στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ζαν Μοντέρο να πραγματοποιεί εμφάνιση επιπέδου MVP.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη Roig Arena, όμως μετά την ανάπαυλα άλλαξαν πρόσωπο, έβγαλαν αντίδραση και έφτασαν σε ένα τεράστιο διπλό στην Ισπανία στην παράταση. Στην προσπάθεια αυτή, δύο παίκτες ξεχώρισαν για διαφορετικούς λόγους, έχοντας καθοριστική παρουσία στην αναμέτρηση.

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Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο άνθρωπος που έδωσε το σύνθημα για την επιστροφή του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος δεν είχε καταφέρει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά την ανάπαυλα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σπουδαίας ανατροπής.

Σε 36:23 λεπτά συμμετοχής, ο Φουρνιέ είχε 5/11 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 7/7 βολές, μαζί με ένα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 14 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Η εμφάνισή του στο δεύτερο μέρος ήταν ενδεικτική της επιμονής με την οποία ο Ολυμπιακός κυνήγησε την επιστροφή, μέχρι να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό comeback.

Στην απέναντι πλευρά, ο Γιαν Μοντέρο πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο Δομινικανός γκαρντ της Βαλένθια μέτρησε 26 πόντους με 7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 9/10 βολές, ενώ πρόσθεσε πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ. Παρά τα τρία λάθη του, συγκέντρωσε 35 μονάδες στο PIR, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση αξιολόγησης στο παιχνίδι.

Η εμφάνιση του Μοντέρο τον έβαλε δυναμικά στη συζήτηση για τον MVP της αγωνιστικής, σε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός έκλεψε την παράσταση με την ιστορική επιστροφή του από το -28. Ο Φουρνιέ έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν η ομάδα του Πειραιά, ο Μοντέρο γέμισε τη στατιστική του και η αναμέτρηση στη Βαλένθια εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή μπασκετική παράσταση.