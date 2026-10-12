THE EVENTS MANIFESTO: Το νέο hospitality project του Γεώργιου Thisseas Καράμπελλα

Ο peripatetic concept maker Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας περήφανα παρουσιάζει το νέο του hospitality project.

Σε συνέχεια της άκρως επιτυχημένης πορείας του αγαπημένου Fondazione στους χώρους του ιστορικού κτηρίου της Βιβλιοθήκης Ίδρυμα Σπύρου Λοβέρδου στην Κηφισιά, η στιγμή της αλλαγής έφτασε!

Το Fondazione Aficionados ολοκληρώνει τον κύκλο του, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην εξέλιξη, σε ένα νέο events venue, και η δράση και τα headquarters του αέναα ανήσυχου δημιουργού μετατίθενται πλέον αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης των Αθηνών!

Σε έναν χώρο μοναδικό, στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκεί όπου κάποτε ο ίδιος ο συλλέκτης βυζαντινών εικόνων από την Κεφαλονιά Διονύσιος Λοβέρδος, γνήσιος λάτρης της βυζαντινής εποχής, διατηρούσε το προσωπικό του γραφείο.

Σε ένα απόλυτα iconic γνωστό τοις πάσι αθηναΐκό σημείο, που έχει ξεκάθαρα αναχθεί σε αδιαμφισβήτητο urban legend, εξάπτοντας τη φαντασία των περαστικών, με δεκαετίες αναρώτησης και πολλών ευφάνταστων σεναρίων για το τι κρύβεται τελικά πίσω από τη βαριά καλά ασφαλισμένη νεογοτθική σιδερένια πόρτα της οδού Ακαδημίας 58Α!

STOP THE PRESS!

Ο αεικίνητος concept maker Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας ξαναχτυπά, δίνει απαντήσεις και ικανοποιεί την αδηφάγο περιέργεια με τα λαμπρά θυρανοίξια!

Et voila!

Με πλήρη σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, signature άλλωστε όλων των project του, και προσθέτοντας ακόμα ένα Manifesto στην αναγνωρίσιμη μακρά λίστα του δημιουργικού versatile brandname, από εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ξενώνες σε Πήλιο και Κύθηρα, κρασί και λάδι, οικιστικά developments στην πόλη, για να αναφέρουμε μόνο μερικά, ο Γεώργιος Τ βάζει την προσωπική του σφραγίδα ως Creative Director και Curator και παντρεύει εντέχνως τη βυζαντινή παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο και την urban διάθεση, ανοίγοντας επίσημα για πρώτη φορά τις πύλες στο κοινό που αδημονεί.

Σε μια άκρως μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εκεί όπου κυριαρχούν οι υπερμεγέθεις τρούλοι με τα τοξωτά περάσματα και τις θολωτές οροφές, τα μωσαικά και τα ψηφιδωτά τα γεμάτα γεωμετρικά μοτίβα, ο πολυμήχανος και ανατρεπτικός Γεώργιος Thisseas δημιουργεί με το δικό του μοναδικό out of the box τρόπο σύγχρονα lifestyle σκηνικά, συνυφαίνοντας άρτια την υπάρχουσα φιλοσοφία με το trendy στοιχείο σε ένα απρόσμενο storytelling.

Ξυλόγλυπτα τέμπλα, σκαλισμένα από φημισμένους τεχνίτες της εποχής και περίτεχνα πλακάκια αποκλειστικά ζωγραφισμένα στο χέρι συμπορεύονται αρμονικά με τα ζωηρά χρώματα και τις colorful πινελιές και με εμβληματικά δείγματα σύγχρονου design, προσδίδοντας μια φιλική και ανάλαφρη αίσθηση στον επισκέπτη, διατηρώντας ακέραια το δέος και την έμπνευση, διαμορφώνοντας ένα events venue με σπάνια υβριδικό χαρακτήρα. Mε ένα twist! Με ένα certain je ne sais quoi!

Urban. Eclectic. Aesthete. Inclusive. Arty. Upscale. Unique. Friendly. Inspiring. Current. Timeless. Fabulous.

Η ανανέωση δε σταματά εδώ! Ο καθιερωμένος θεσμός των Salons Litteraires, που τόσο πολύ αγαπήθηκε, μετεξελίσσεται.

‘’The Lifestyle Manifestos. A series of statements of urban creativity and joy of life.’’

Παλιά και καινούργια πρόσωπα από τους χώρους των τεχνών, των γραμμάτων, του σύγχρονου lifestyle, με θεματικούς πυλώνες ανά περίσταση τη λογοτεχνία, τη μόδα, τα εικαστικά, το θέατρο, τη φωτογραφία, το design, το χορό. Conceptual βραδιές βρίσκουν τη θέση τους στο πιο ταιριαστό πολιτιστικό πλαίσιο που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Δημιουργικά Synergies που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα!

Μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας και τεράστιας αναμονής, το THE EVENTS MANIFESTO είναι εδώ, ένα aesthete και eclectic events venue, για κάθε μορφής corporate, private, social ή cultural εκδήλωση!

Και αυτή θα είναι μόνο η αρχή!

Heritage meets trendy. Η γνήσια ελληνικότητα συναντά ένα βαθύ κοσμοπολιτισμό. Μια βυζαντινόμορφη και διαχρονική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας, σε μια πολύπαθη περιοχή που αλλάζει, ανακτώντας και πάλι μια χαμένη αίγλη, διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει στον αστικό ιστό. Ένα απόλυτα current και unique project. Flamboyant. Out of the box. Unexpected. Unconventional. Exciting. Overwhelming.

Μία ανανέωση, μια νέα ματιά στο τι μπορεί να είναι ένας χώρος. Πώς μπορεί το παρελθόν να μεταλαμπαδεύει χωρίς εκπτώσεις τις αξίες του, καθιστώντας το παρόν ενδιαφέρον, ζωντανό, που να αφορά, να συνδέει, να ενώνει.

Στην ουσία, πώς έρχεται με μια σιωπηρή συμφωνία κοντά μια κοινότητα ανθρώπων, που πάλλονται, αναζητούν κάτι να τους ξεκουνήσει. Άνθρωποι που αποζητούν να νιώσουν ενθουσιασμό. Μακριά από το βαρετό comfort zone. Κοντά σε ένα απενοχοποιημένο dolce far niente.

Επαναπροσδιορισμός. Επαναλανσάρισμα. Επανεκκίνηση. Χαρά της ζωής. Χωρίς απολογητική διάθεση. Χωρίς φτηνούς εντυπωσιασμούς. Χωρίς περιττές φιοριτούρες. Απλότητα. Ελαφρότητα. Αμεσότητα. Αλήθεια. Ξαναπαίρνουμε τα ηνία της ζωής μας, της δίνουμε το δικό μας νόημα, τη δική μας σφραγίδα. Μας είχε λείψει. Επιτέλους. Τη χαιρόμαστε. Και πάλι. Όπως είναι. Όπως θέλουμε να την κάνουμε. Η ίδια η ζωή. Βιωμένη. Γεμάτη χυμούς. Εικόνες. Αρώματα. Χμ. Γεμάτη ζωή. Ωραίο ακούγεται.

THE EVENTS MANIFESTO

A VENUE REDEFINED

A COMMUNITY IN THE MAKING

A NEW HOSPITALITY PROJECT

BY GEORGIOS THISSEAS CARABELLAS

STAY TUNED!

GRAND OPENING ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

ΤΗΕ EVENTS MANIFESTO

Ακαδημίας 58Α

10679 Αθήνα

FOR ALL ENQUIRIES

Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας

E. [email protected]

T. 6974791539

I. @georgioscarabellas

Ζωή Δήμου

Communications Manager THE EVENTS MANIFESTO

E. [email protected]

Τ. 6936960499