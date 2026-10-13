«Το βλέπω σαν δωμάτιο ξενοδοχείου»: Η Δάφνη χωράει τη ζωή της σε 25 τ.μ.
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Η κατάσταση είναι ασφυκτική. 400 ευρώ για μια χούφτα τετραγωνικά. Αυτό είναι το τίμημα της επιβίωσης στη νέα φοιτητική πραγματικότητα.
Το σπίτι βρίσκεται στον δεύτερο όροφο μιας καινούργιας σχετικά πολυκατοικίας στα στενά της Καλλιθέας. Η τοποθεσία μοιάζει ιδανική για μια φοιτήτρια, καθώς η απόσταση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι κάτι λιγότερο από ενάμιση χιλιόμετρο.
Πάντοτε είχα την απορία πως μπορεί να χωρέσει μια ολόκληρη ύπαρξη σε μόλις 25 τ.μ. Πόσες «εκπτώσεις» και πόσες υποχωρήσεις απαιτεί η επιβίωση σε μια πόλη που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενη για τους ανθρώπους της;
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