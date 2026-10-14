Ο Ολυμπιακός έκανε μια επική ανατροπή (από τις μεγαλύτερες της ιστορίας του) και πέρασε νικηφόρα από τη Roig Arena κερδίζοντας στην παράταση (102-97) τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας επιστρέψει από το -28. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Αλήθεια τώρα, τι άλλο θα κάνει αυτός ο Ολυμπιακός; Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μετά το αποκρουστικό πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν από την... κόλαση στον... παράδεισο, να στείλουν το ματς στην παράταση και τελικά να φύγουν από τη Roig Arena με μια τεράστια νίκη επί της Βαλένθια με 102-97 (κ. α. 90-90) για την 5η αγωνιστική της Euroleague!

Και όλα αυτά ενώ βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους! Για πολλές ομάδες το παιχνίδι θα είχε τελειώσει εκεί. Όχι όμως για τον Ολυμπιακό, που στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αντίδραση, πείσμα και χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον κατέστησαν πρωταθλητή Ευρώπης, επιστρέφοντας με τρόπο που μόνο μια ομάδα με τεράστια προσωπικότητα μπορεί να το κάνει. Ασφαλώς και η επική ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη ρο 2012 που οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague είναι κάτι μοναδικό (ιστορικά) και ανεπανάληπτο, αλλά και η επιστροφή από το -28 από μια Βαλένθια που ήταν κυριαρχική στο πρώτο 20λεπτο αποτελεί κάτι συγκλονιστικό.

Προφανώς και το πρώτο ημίχρονο θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης μελέτης από το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς υπήρχαν στιγμές που και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός δεν πίστευε αυτά που έβλεπε να εκτυλίσσονται στο παρκέ.

Τόσα λάθη μαζεμένα και τόσες κακές αποφάσεις στην επίθεση, αλλά και η τραγική αντιμετώπιση αμυντικά της ισπανικής ομάδας δεν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει ο Ολυμπιακός, που έδειξε τον χειρότερο του εαυτό. Ωστόσο, η επιστροφή στο παρκέ από τα αποδυτήρια έδωσε τη δυνατότητα στους «ερυθρόλευκους» να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, εκείνον που τους έκανε πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν βγήκε ούτε δευτερόλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση! Ο Γάλλος πήρε πάνω του τεράστιο βάρος, έμεινε στο παρκέ μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Την ίδια στιγμή, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αγωνίστηκε μόλις πέντε λεπτά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπαιξε 13 λεπτά και ο Ντόντα Χολ μόλις τρία. Κι όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις και επέστρεψε από το τρομακτικό -28!

Στη θέση «5», ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Αλλά ακόμη κι αυτό δεν ήταν αρκετό για να περιγράψει τις επιλογές που χρειάστηκε να γίνουν σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Στο φινάλε, αλλά και στην παράταση, ο Ολυμπιακός έπαιξε για μεγάλο διάστημα με τον Εμπάι Εντζάι στο «5»!

Και εδώ γεννάται το ερώτημα, πόσες διαφορετικές λύσεις μπορεί να εμφανίσει στο παρκέ αυτή η ομάδα όταν το παιχνίδι στραβώνει τόσο πολύ.

Ο Γιαν Μοντέρο πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Εμπάι Εντζάι, από την πλευρά του, είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, δίνοντας πολύτιμες λύσεις από τη θέση του σέντερ!

Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, ακόμη και όταν βρέθηκε στο -28, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Πάλεψε, πίστεψε στην ανατροπή και κατάφερε να μετατρέψει μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά σε έναν θρίαμβο, που δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα αυτής της ομάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει εμφυσήσει τη νοοτροπία του νικητή στους παίκτες του και αυτό αποτυπώθηκε με τη μεγαλειώδη ανατροπή, που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Eurolague.



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