bwin και Why Not ενώνουν τις δυνάμεις τους για το περιβάλλον!

Μια νέα στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον εθελοντισμό εγκαινιάζει η bwin.

Η bwin ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής σύμπραξης με τη Why Not, με κοινό στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής σε ζητήματα βιωσιμότητας. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και εντάσσεται στον πυλώνα του περιβάλλοντος, ενισχύοντας τον σχεδιασμό της για δράσεις με συνέχεια και ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η Why Not δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προώθηση του εθελοντισμού, μέσα από πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή και τη συλλογική προσπάθεια. Μέσα από πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επιδιώκει να μετατρέψει την ευαισθητοποίηση σε πράξη, δίνοντας στον εθελοντισμό ουσιαστικό ρόλο στην αλλαγή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η bwin και η Why Not θα υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων με διάρκεια, που θα εστιάζει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικό ρόλο στις πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν και οι εθελοντές της bwin, συμβάλλοντας στην υλοποίησή τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συνδέεται με τους σχετικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό πεδίο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της bwin. Μέσα από τη σύμπραξη μας με τη Why Not, θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις περιβαλλοντικές μας πρωτοβουλίες, επενδύοντας σε δράσεις με διάρκεια και ουσιαστικές δυνατότητες συμμετοχής. Πιστεύουμε στη σημασία των συνεργασιών που κινητοποιούν τους ανθρώπους, καλλιεργούν υπεύθυνες στάσεις και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα».

Από την πλευρά του ο Χρίστος Παπαθεοδώρου CEO- Founder της Why Not τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με την bwin και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να στηρίζουν έμπρακτα το περιβάλλον και την κοινωνία, δίνοντας ουσιαστικό νόημα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για εθελοντισμό και προσφορά, υλοποιώντας δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Για εμάς, το σημαντικότερο είναι να βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και εταιρείες να γίνονται μέρος αυτής της προσπάθειας.»

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