Η ασύλληπτη πραγματικότητα με τον Φουρνιέ: Δεν βγήκε λεπτό σε δεύτερο ημίχρονο και παράταση!

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν για άλλη μια φορά εκ των πρωτατωνιστών του Ολυμπιακού, μένοντας στο παρκέ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και παράταση.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 28 πόντους στην έδρα της Βαλένθια, αλλά μια απίθανη ανατροπή (ισοφάρισε τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Euroleague) επέστρεψε και τελικά πήρε το ματς στην παράταση. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 4-1.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Μπαρτζώκα που αποβλήθηκε από το ματς στο 32' (μια τεχνική στον ίδιο και δύο στον πάγκο των Πειραιωτών) ήταν οι Γιαν Μοντέρο και Εβάν Φουρνιέ.

Μάλιστα ο Γάλλος περιφερειακός έμεινε στο παρκέ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και σε όλή την παράταση. Άλλωστε είναι ένας παίκτης που του αρέσει να... μιλάει στις μεγάλες στιγμές.

Ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 16 στην αξιολόγηση, αλλά και 5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 7/7 βολές.