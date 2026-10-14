Ο Στέφανος Μακρής ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet το πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια.

Τρομακτική ανατροπή από τον Ολυμπιακό, που κατάφερε να κλέψει τη νίκη μέσα από τα χέρια της Βαλένθια κι επικράτησε με 97-102 των Ισπανών στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο παρά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα στην αρχή της 4ης περιόδου.

Ο Στέφανος Μακρής ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet το τι άλλαξαν οι Πειραιώτες και μπόρεσαν να επιστρέψουν στο ματς, υποστηρίζοντας ότι το σημείο-κλειδί ήταν η επιθετική τους λειτουργία κι όχι η άμυνα, που τους έχει... εκθέσει σε αρκετά παιχνίδια της φετινής Euroleague.