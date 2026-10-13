ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε η προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία της Τρίτης και της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν σήμερα, Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις εξής περιοχές:

Ιόνιο, δυτική Στερεά και Πελοπόννησος : Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου, δηλαδή στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως τις βραδινές ώρες. Ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου, δηλαδή στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως τις βραδινές ώρες. Ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Χαλκιδική : Από τις μεσημβρινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Από τις μεσημβρινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία : Από τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στη Μαγνησία. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια. Ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Από τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στη Μαγνησία. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια. Ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Εύβοια : Από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

: Από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά και Αττική : Από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Κυκλάδες : Κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Δωδεκάνησα: Από αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Από αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Κρήτη: Κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πού θα συνεχιστούν τα φαινόμενα την Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα:

Εύβοια : Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά και Αττική : Πρόσκαιρα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Πρόσκαιρα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Κυκλάδες : Κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, έως τις πρώτες ώρες της ημέρας, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Χαλκιδική : Έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία : Έως το απόγευμα, με έμφαση στη Μαγνησία και πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Έως το απόγευμα, με έμφαση στη Μαγνησία και πορτοκαλί προειδοποίηση. Δωδεκάνησα : Έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

: Έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Κρήτη: Κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Άνεμοι έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Αρχικά θα επηρεαστεί το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά το κεντρικό Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα, κατά τόπους, τα 10 μποφόρ.

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