Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς

Δείτε όλα τα γκολ που σημειώθηκαν στους αγώνες της Τρίτης (13/10) για το Champions League.

Ολοκληρώθηκαν τα ματς της Τρίτης (13/10) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την Ατλέτικο να επικρατεί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των δέκα παικτών με 2-0 στο «Μετροπολιτάνο», ενώ η Μπαρτσελόνα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη με 4-1 τη Γαλατασαράι.

Σημαντική νίκη πήρε και η Βιγιαρεάλ στην έδρα της, καθώς λύγισε τη Νάπολι με 3-1, η Μπριζ ισοπέδωσε την Ίντερ στο Μιλάνο με 4-3, τρία γκολ πέτυχε και η Άρσεναλ κόντρα στη Λιλ (3-0), η Λειψία κέρδισε 1-0 την Αϊντχόφεν, ενώ Βίκινγκ και Μπάγερν Μονάχου έμειναν στο... 3-3.

Νωρίτερα, η Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη επικράτησε 2-0 της Λανς και η Σαμπάχ πήρε ιστορική νίκη επίσης με 2-0 κόντρα στη Σλάβια Πράγας.



Δείτε τα γκολ της βραδιάς: