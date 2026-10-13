Δίκη για τα Τέμπη: «Ήταν σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του», συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη

Η Παναγιώτα Καλατζή περιέγραψε στο δικαστήριο τη δύσκολη πορεία της αποκατάστασης του γιου της, ο οποίος παραμένει σε άγρυπνο κώμα, και ζήτησε δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία.

Η κατάθεση της Παναγιώτας Καλατζή, μητέρας του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συγκλόνισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η μητέρα του Γεράσιμου περιέγραψε τον αγώνα που δίνει εδώ και μήνες για την αποκατάσταση του παιδιού της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις επιπλοκές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Παράλληλα, ζήτησε από το δικαστήριο δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Η δύσκολη διαδρομή για την αποκατάσταση του Γεράσιμου

«Αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα… Ήμουνα πάντα δίπλα στο παιδί μου. Στο Γενικό Νοσοκομείο με αυτούς τους γιατρούς που βοήθησαν πολύ το παιδί μου. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού, ήξερα ότι είχε πάρα πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, όμως έψαχνα για αποκατάσταση», ανέφερε αρχικά η Παναγιώτα Καλατζή.

Όπως εξήγησε, με τη βοήθεια των γιατρών επικοινώνησε με το νοσοκομείο της Λωζάνης, ενώ παρουσίασε στο δικαστήριο ιατρικό σημείωμα με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Γεράσιμος βρίσκεται σε άγρυπνο κώμα. «Ήταν κάτι πολύ βασανιστικό για εμένα. Νομίζουμε ότι βλέπουμε αυτό που επιθυμούμε αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έχοντας κάνει το υπέρτατο βήμα με πολύ κόπο και προσπάθεια. Κάναμε πολλές εξετάσεις που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν στον αιώνα μας», είπε.

Η μητέρα του Γεράσιμου περιέγραψε, επίσης, τις προσπάθειες που έγιναν σε εξειδικευμένα κέντρα για να διατηρηθεί στη ζωή, αλλά και τις πολλές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των 14 μηνών. «Μας είπαν οι Αμερικανοί πως εμείς ολοκληρώσαμε τα πάντα και πρέπει να επιστρέψουμε στην πατρίδα. Μου είπαν οι γιατροί πως δεν έχουμε δει ασθενή σαν το παιδί σου», ανέφερε.

«Ήταν σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της μητέρας του Γεράσιμου στα τραύματα που υπέστη ο γιος της από την έκρηξη μετά τη σύγκρουση των τρένων. «Το παιδί μου για κάποιο λόγο βγήκε από το τρένο πριν υπάρξει φωτιά και έκρηξη. Η έκρηξη έφερε τέτοιο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού που ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η κατάσταση του περνάει αυτή του πυρηνικού πολέμου. Υπάρχει ανεπάρκεια. Ξέρω ότι αυτή η εικόνα αυτού του εγκεφάλου δεν έχει σύγκριση. Δεν είχε κανένα σημάδι. Πρέπει να προσγειώθηκε και έσπασε την κνήμη», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ερώτημα που, όπως εξομολογήθηκε, θα τη βασανίζει για όλη της τη ζωή: αν ο γιος της αντιλήφθηκε τι συνέβαινε τη στιγμή του δυστυχήματος. «Εμένα θα με στοιχειώνει αυτό: όταν συνέβη αυτό καταλάβαινε; Είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι. Πρόλαβε να αντιδράσει; Καταλάβαινε; Αυτό θα με βασανίζει σε όλη μου τη ζωή. Αυτό που υπάρχει στο κεφάλι του παιδιού μου δεν είναι τραύμα. Ήταν σαν να είδε να σκάει πύρινη βόμβα μέσα στο κεφάλι του», ανέφερε.

«Ζητώ από το δικαστήριο δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Παναγιώτα Καλατζή έδειξε στο δικαστήριο φωτογραφία του γιου της πριν από το δυστύχημα, περιγράφοντας τις δυνατότητες και τα όνειρά του. «Είχε όλες τις χαρές του Θεού», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας: «Αν δεν τον σταματούσε τόσο βίαια το δυστύχημα είμαι σίγουρη πως θα μεγαλουργούσε. Ήθελε να προσφέρει». Στη συνέχεια, έδειξε φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση του Γεράσιμου και προσπάθησε να μεταφέρει στο δικαστήριο όσα, όπως είπε, θα ήθελε να εκφράσει ο ίδιος εάν μπορούσε να μιλήσει. «Σε ένα παράλληλο σύμπαν αν σηκωθεί και έρθει μπροστά σας γυμνός με όλα τα σωληνάκια, τι θα μας έλεγε; Προσπάθησα να γίνω η φωνή του να τον εκπροσωπήσω, είναι αδύνατον. Θα σας ρωτούσε γιατί είναι έτσι, γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω, να κουνηθώ να ερωτευτώ;», ανέφερε.

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η μητέρα του Γεράσιμου αναφέρθηκε στις ευθύνες για την τραγωδία και στις συνέπειες που εξακολουθούν να βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

«Κανένα από θύματα δεν έφταιγε. Όμως σε αυτή την τραγωδία κάποιοι φταίνε ακόμα. Μέσα σε όλα που καίνε έχω μια απορία. Πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Θα ήθελα να ξέρω την καθημερινότητά τους και να την συγκρίνω με τη δική μου, που το νοσοκομείο είναι το σπίτι μου και το θεωρώ ευλογία. Ζητώ από το δικαστήριο δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία να μην ξανά συμβεί», είπε. Απαντώντας σε ερωτήσεις των δικηγόρων, η Παναγιώτα Καλατζή αναφέρθηκε και στην πρόγνωση για την υγεία του γιου της, εκφράζοντας την αγωνία της για το μέλλον. «Η πρόγνωση για την υγεία του είναι πολύ κακή. Τον Γεράσιμο που είχα δεν θα τον ξαναέχω», κατέληξε.

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