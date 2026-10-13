Αφήνεις το κινητό πάνω στο τραπέζι; Δεν χρειάζεται να χτυπήσει για να σου αποσπάσει την προσοχή

Η παρουσία του κινητού ενδέχεται να μειώσει την διαθέσιμη νοητική μας ικανότητα, ακόμα και χωρίς ειδοποιήσεις και οι ειδικοί εξηγούν γιατί η απομάκρυνσή του μπορεί να βοηθήσει

Το να αφήνουμε το κινητό πάνω στο τραπέζι όταν συζητάμε μπορεί να μοιάζει σαν μια αθώα συνήθεια, ωστόσο η παρουσία του ενδέχεται να επηρεάζει την συγκέντρωση και την νοητική μας απόδοση, ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούμε.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Association for Consumer Research, η εγγύτητα του κινητού μπορεί να καταναλώνει μέρος των νοητικών πόρων μας, αφήνοντας λιγότερη διαθέσιμη ικανότητα για άλλες δραστηριότητες. Η μελέτη των Adrian F. Ward, Kristen Duke, Ayelet Gneezy και Maarten W. Bos, περιλαμβάνει δύο πειράματα στα οποία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν γνωστικές δοκιμασίες, έχοντας το κινητό τους σε διαφορετικές θέσεις: πάνω στο τραπέζι, μέσα σε τσέπη ή τσάντα και σε διαφορετικό δωμάτιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αυτοί που είχαν το κινητό τους σε άλλο δωμάτιο κατά την διάρκεια της δοκιμασίας, είχαν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες μνήμης εργασίας και συλλογιστικής.

Ακόμα και ένα κλειστό κινητό μπορεί να επηρεάζει

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, είναι πως η επίδραση δεν εξαφανίζεται όταν το κινητό είναι απενεργοποιημένο, καθώς η διάσπαση της προσοχής δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τις ειδοποιήσεις ή την παρόρμηση να ελέγξουμε την οθόνη, απλώς και μόνο γιατί η φυσική παρουσία της συσκευής μπορεί να παίζει ρόλο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η επίδραση ήταν εντονότερη σε άτομα που ένιωθαν μεγαλύτερη εξάρτηση από το κινητό τους. Για όσους δυσκολεύονται να αποχωριστούν την συσκευή τους, η απόσταση ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν χρειάζεται να συγκεντρωθούν σε μια απαιτητική εργασία.

Η απόσταση από το κινητό μπορεί να βελτιώσει και τις συζητήσεις

Τα ευρήματα έχουν ενδιαφέρον και για την καθημερινή κοινωνική ζωή, μιας και όταν το κινητό βρίσκεται διαρκώς μπροστά μας, μπορεί να λειτουργεί ως πηγή διάσπασης της προσοχής μας, ακόμη κι αν δεν το αγγίζουμε. Η απομάκρυνσή του κατά την διάρκεια μιας συνάντησης ή μιας συζήτησης μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των αντιπερισπασμών και να μας βοηθήσει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί μας.

Έτσι, μια απλή αλλαγή συνήθειας, όπως το να αφήνουμε το κινητό στην άκρη και όχι πάνω στο τραπέζι, μπορεί να αποτελέσει έναν πρακτικό τρόπο για να προστατεύσουμε την συγκέντρωσή μας και να είμαστε πιο παρόντες στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις.

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