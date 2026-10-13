Power Health: Κορυφαίες διακρίσεις στα Supplement Awards 2026

Company Supplement of the Year 2026 και Platinum για το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC

Η Power Health κατέκτησε την κορυφαία διάκριση Company Supplement of the Year 2026 στα Supplement Awards 2026, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στον θεσμό. Παράλληλα, απέσπασε το Platinum βραβείο για το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC, στην κατηγορία 1.26 «Καλύτερο συμπλήρωμα προβιοτικών», καθώς το προϊόν συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον Πυλώνα 1 «Προϊόντα» της κατηγορίας του.

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Γιάννης Παντελίδης–Περγαντάς, CEO της Power Health, και ο Σωτήρης Ταβουλάρης, Executive Director & CMO της Power Health, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της πορείας της.

Η διάκριση Company Supplement of the Year 2026 αποτελεί την υψηλότερη αναγνώριση του θεσμού και επιβραβεύει τη συνολική παρουσία και επίδοση της εταιρείας. Για την Power Health, με 43 χρόνια ιστορίας και πρωτοπορίας στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, η συγκεκριμένη βράβευση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς αναδεικνύει τη διαρκή της δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία, την επιστημονική γνώση και την εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αναγνώριση απέσπασε και το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC, ένα προϊόν που συνδυάζει 10 προβιοτικά στελέχη, συνολικής περιεκτικότητας 2 δισεκατομμυρίων CFU, με 250 mg μαστίχας Χίου, L-γλουταμίνη και ψευδάργυρο. Η κατάκτηση του Platinum βραβείου αναδεικνύει την αξία της σύνθεσής του και την προσήλωση της Power Health στην ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της Power Health, της διαχρονικής εμπιστοσύνης των φαρμακοποιών και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η εταιρεία με τους καταναλωτές εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Με σταθερές αξίες και διαρκή προσανατολισμό στην καινοτομία, η Power Health συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων και να συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη του κλάδου των συμπληρωμάτων διατροφής.

Power Health - 43 χρόνια πρωτοπορίας, με βλέμμα στο μέλλον.