No Limits: 20 χρόνια με μεγάλη ελληνοπερσική μάχη στη Θεσσαλονίκη

Ο αήττητος Νίκος Αβραμίδης αντιμετωπίζει τον Πέρση Meysam Gheshlaghi σε μια εκρηκτική αναμέτρηση για τη ζώνη Grexican.

Στην πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του θα μπει ο Νίκος Αβραμίδης, ο αήττητος Μακεδόνας πυγμάχος και πρωταγωνιστής του No Limits απέναντι στον κορυφαίο Πέρση πυγμάχο γνωστό ως «Τάισον της Ανατολής» και νούμερο 64 στα παγκόσμια ranks, Meysam Gheshlaghi, που έρχεται να διεκδικήσει τη ζώνη του Grexican, Alexander the Great.

Είναι αναμφισβήτητα ο πιο δύσκολος πυγμάχος που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα και μια νίκη του Αβραμίδη θα τον εκτοξεύσει στην κατηγορία διεθνώς.

Απόλυτο ντέρμπι θα είναι και τα δύο co main event, η Ελληνοαλβανική μάχη μεταξύ του πρωταθλητή Ελλάδος Χάρη Τσαουσίδη και του Alessandro Gati που ζούσε και πυγμαχούσε στην Αγγλία αλλά και ο «εμφύλιος» για τη ζώνη του Αλέξανδρου, μεταξύ του No Limits K1 champion ΧρήστοΑβραμίδη(Θεσσαλονίκη) και του Κρητικού Νίκου Ταβλαδακη(Αθήνα) για τον τίτλο του No Limits.

Νωρίτερα θα έχει διασυλλογικούς αγώνες και τα 20 χρόνια του θεσμού, που δημιούργησαν το 2006 τα αδέρφια Μπιτάκου, θα τιμήσουν όλοι οι σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας και άλλων πόλεων αλλά και η Κύπρος, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο μεγαλύτερο στάδιο Βορείου Ελλάδος PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη με μεγάλους αγώνες και αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο(έγινε παραγωγή ντοκιμαντέρ με αθλητές στις πόλεις που συνδέονται με το Μακεδόνα Βασιλιά, Αμφίπολη , Πέλλα, Μιέζα, , Βεργίνα, Δίον, Κονταριώτισσα)

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αθλητισμού «Κούρος», μετά το ποδόσφαιρο οι μαχητικές τέχνες είναι τα πιο δημοφιλή πλέον αθλήματα και λόγω της έξαρσης βίας οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε δασκάλους εκμάθησης μαχητικών τεχνών που διδάσκουν πειθαρχία, αυτοάμυνα, σεβασμό, εγκράτεια .

Τα στάδια είναι γεμάτα από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και όλων των κοινωνικών στρωμάτων εκπροσώπους, ενώ στο χώρο των vip προσέρχονται πολλοί από το χώρο του επιχειρείν, της τέχνης, του πολιτισμού γενικότερα .

Παρουσιάζει η διοργανώτρια του θεσμού, Γωγώ Μπιτάκου.

No Limits XXXVII

Η Συντριβή της Λογικής

Alexander the Great Tribute

22/11/2026

PAOK SPORTS ARENA THESSALONIKI

Έναρξη show :19:00 (pre game 17:00)

Προπώληση : Ticketservices.gr