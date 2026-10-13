Μπιλ Γκέιτς: «Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η απώλεια ελέγχου του ΑΙ - Κακοί οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν!»

Για τον Μπιλ Γκέιτς, ο άμεσος κίνδυνος από το ΑΙ δεν είναι να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά να χρησιμοποιηθεί από κακόβουλους χρήστες για επιθέσεις και εκβιασμούς

Ο Μπιλ Γκέιτς φαίνεται να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο επικίνδυνη τεχνολογία που έχει εφεύρει ποτέ ο άνθρωπος».

Ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποιεί ότι η κακόβουλη αξιοποίησή της θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με τις κυβερνοεπιθέσεις να βρίσκονται στην κορυφή των άμεσων ανησυχιών του. Σε συνέντευξή του στο CNN και τον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ, ο Γκέιτς υποστήριξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα δεν είναι τόσο το ενδεχόμενο το AI να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, όσο η χρήση της από άτομα με κακόβουλες προθέσεις.

«Όταν έχεις κακόβουλους ανθρώπους, χωρίς δικλίδες ασφαλείας, και τα πιο σύγχρονα μοντέλα, τότε μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις, κυρίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας»

Πώς η AI μπορεί να ενισχύσει τις κυβερνοεπιθέσεις

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει σε εγκληματίες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιθέσεις που μέχρι πρότινος απαιτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντικούς πόρους. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις εκβιασμού, κατά τις οποίες άτομα, επιχειρήσεις ή ακόμη και κυβερνήσεις θα μπορούσαν να εξαναγκαστούν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι η χειραγώγηση των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς κακόβουλοι χρήστες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να προκαλέσουν αναταραχή στις αγορές και να επωφεληθούν οικονομικά από τις μεταβολές που θα προκαλούσαν. Η ανησυχία εντείνεται μιας και τα εργαλεία AI μπορούν να μειώσουν τα τεχνικά εμπόδια που υπάρχουν πίσω από τέτοια εγχειρήματα, επιτρέποντας ακόμη και σε άτομα με περιορισμένες γνώσεις και μικρή χρηματοδότηση να επιχειρήσουν επιθέσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Ο Γκέιτς αναγνωρίζει ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον, ωστόσο εκτιμά, ότι η κακόβουλη χρήση της από ανθρώπους αποτελεί την πιο άμεση απειλή.

Ο φόβος για βιολογικά όπλα και νέες πανδημίες

Πέρα από την κυβερνοασφάλεια, ένας ακόμη σημαντικός προβληματισμός του συνιδρυτή της Microsoft αφορά την πιθανότητα αξιοποίησης του AI για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων ή την πρόκληση επιδημιών. Σε δοκίμιό του τον Αύγουστο του 2026, ο Γκέιτς επισήμανε ότι η ίδια τεχνολογία που μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη φαρμάκων και εμβολίων θα μπορούσε να διευκολύνει και τον σχεδιασμό επικίνδυνων παθογόνων.

Όπως σημείωσε, οι θετικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης είναι δύσκολο να διαχωριστούν πλήρως από τις δυνητικά επικίνδυνες, γεγονός που καθιστά το ζήτημα παγκόσμια πρόκληση. Σε συνέντευξή του στο MIT Technology Review, μάλιστα, περιέγραψε την απειλή της βιοτρομοκρατίας ως περίπου 50 φορές πιο τρομακτική και πιθανή από τον κίνδυνο μιας φυσικής πανδημίας, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση.

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