Καλλιάνος για κακοκαιρία στην Αττική: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ

Από το απόγευμα της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα – Προειδοποίηση για τους θυελλώδεις ανέμους.

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας ένα επικίνδυνο «καιρικό κοκτέιλ» που θα επηρεάσει το λεκανοπέδιο σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα θα εντείνονται όσο περνούν οι ώρες, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται περίπου στις 12:00 με 13:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ισχυρές καταιγίδες θα κινηθούν από τον Σαρωνικό και από τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής, επηρεάζοντας σταδιακά ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

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