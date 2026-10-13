Νετανιάχου: «Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες» – Μπλόκο στην επιστροφή Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν εκτοπισμένοι από καταυλισμούς της βόρειας Δυτικής Όχθης, ενώ ο Νετανιάχου αμφισβητεί δικαστική απόφαση για την επιστροφή τους.

Την αντίθεσή του στην επιστροφή εκτοπισμένων Παλαιστινίων στους καταυλισμούς προσφύγων της βόρειας κατεχόμενης Δυτικής Όχθης εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητώντας ανοικτά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για την επάνοδο των κατοίκων στις εστίες τους.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τη δικαστική απόφαση της Κυριακής, η οποία καλεί τον ισραηλινό στρατό να οργανώσει την επιστροφή των Παλαιστινίων που εκτοπίστηκαν από τους καταυλισμούς της Τζενίν, του Νουρ Σαμς και της Τουλκάρεμ, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025.

«Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κοντά στον καταυλισμό της Τουλκάρεμ, ο Νετανιάχου περιέγραψε την περιοχή ως «οχυρό τρομοκρατών» και εξήρε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν εκεί. Αναφερόμενος στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, δήλωσε: «Άκουσα ότι υπάρχει κάποιος στο Ανώτατο Δικαστήριο που είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να επιστρέψουν εδώ. Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ξεκαθάρισε εάν η δήλωσή του αφορά μόνο την Τουλκάρεμ ή εάν η θέση του επεκτείνεται και στους άλλους δύο καταυλισμούς, της Τζενίν και του Νουρ Σαμς. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την αντιπαράθεση γύρω από την επιστροφή των εκτοπισμένων, καθώς η δικαστική απόφαση προβλέπει την οργάνωση της επιστροφής τους, ενώ ο Νετανιάχου επικαλείται ζητήματα ασφάλειας.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν εκτοπισμένοι

Από τον Ιανουάριο του 2025, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στους τρεις καταυλισμούς προσφύγων της βόρειας Δυτικής Όχθης. Οι εκτοπισμοί συνδέονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν η εξάρθρωση των υποδομών ένοπλων ομάδων στην περιοχή.

Η πλειονότητα των εκτοπισμένων δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις εστίες της, με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής τους, σε μια περιοχή όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι συνθήκες ασφάλειας εξακολουθούν να καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το μήνυμα Νετανιάχου για τον ισραηλινό έλεγχο

Στην ίδια δήλωση, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη θέση του υπέρ της διατήρησης του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα «παραμείνει φρουρός από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους θεωρεί αντιπάλους της χώρας, δηλώνοντας: «Θέλω να προειδοποιήσω τους εχθρούς μας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια».

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