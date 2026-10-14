Ο Ολυμπιακός έγραψε... ιστορία, καθώς ισοφάρισε το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη ανατροπή της EuroLeague, επιστρέφοντας από το -28.

Η νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια, θα γραφτεί με... χρυσά γράμματα στα βιβλία της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -28, (62-34) και ισοφάρισαν την πιο μεγάλη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ από ομάδα της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, στις 13 Δεκεμβρίου του 2012 η Πρόκομ επικράτησε της Σιένα με 95-88, έχοντας επιστρέψει από το -28, (58-30).

Μετά τη νίκη των Πειραιωτών κόντρα στους Ισπανούς... η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έπιασε το ρεκόρ που είχαν κάνει οι Πολωνοί πριν από 14 χρόνια.