Φουρνιέ: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν γ@μ@μ@ν@ ντροπή»
Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη... μυθική ανατροπή του Ολυμπιακού και τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια, μιλώντας για τη νίκη της ομάδας του.
Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ χαρακτήρισε ντροπή το πρώτο μέρος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:
«Αρχίσαμε να παίζουμε ο ένας για τον άλλο. Παλέψαμε. Δεν παίξαμε για να σκοράρουμε, αλλά παίξαμε απλώς κατοχή με κατοχή. Κάναμε μία εκπληκτική ανατροπή. Το πρώτο ημίχρονο ήταν γ@μ#μ€ν# ντροπή! Πραγματικά ήταν. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Να μην δείξουμε αυτή τη νοοτροπία απέναντι σε μια ομάδα με 4-0. Πρωταθλητές ή όχι, πρέπει να παίζουμε καλύτερα από αυτό, να είμαστε πιο συνδεδμένοι και αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Αυτή η ομάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες από τότε που ήρθα, τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε περάσει πολλά και έχουμε δημιουργήσει κάτι που θα κρατήσει για πάντα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό».
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