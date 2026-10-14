Διαβάστε όλα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του στη EuroLeague TV, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια.

Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη... μυθική ανατροπή του Ολυμπιακού και τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια, μιλώντας για τη νίκη της ομάδας του.

Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ χαρακτήρισε ντροπή το πρώτο μέρος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Αρχίσαμε να παίζουμε ο ένας για τον άλλο. Παλέψαμε. Δεν παίξαμε για να σκοράρουμε, αλλά παίξαμε απλώς κατοχή με κατοχή. Κάναμε μία εκπληκτική ανατροπή. Το πρώτο ημίχρονο ήταν γ@μ#μ€ν# ντροπή! Πραγματικά ήταν. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Να μην δείξουμε αυτή τη νοοτροπία απέναντι σε μια ομάδα με 4-0. Πρωταθλητές ή όχι, πρέπει να παίζουμε καλύτερα από αυτό, να είμαστε πιο συνδεδμένοι και αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτή η ομάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες από τότε που ήρθα, τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε περάσει πολλά και έχουμε δημιουργήσει κάτι που θα κρατήσει για πάντα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό».