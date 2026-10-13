Περιστέρι: Οι κάμερες κατέγραψαν την 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη σε αλάτι, πιπέρι και μέλι

Δύο βίντεο από την υπόθεση της δηλητηρίασης γιατρού στο Περιστέρι καταγράφουν τις κινήσεις της 41χρονης στην κουζίνα του πρώην συζύγου της και όσα ακολούθησαν όταν έφτασε η αστυνομία.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση με την 41χρονη που κατηγορείται ότι έριχνε κρυφά ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της, γιατρού στο Περιστέρι. Η γυναίκα φέρεται να έμπαινε στο σπίτι του έχοντας στην κατοχή της αντικλείδι και να παρενέβαινε στα τρόφιμα που είχε στην κουζίνα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας είχε μεταφερθεί δύο φορές στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Παράλληλα, φέρεται να είχε υποψιαστεί ότι κάποιος έμπαινε στο σπίτι του χωρίς την άδειά του. Σε ένα ακόμη περιστατικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην σύζυγός του φέρεται να είχε προσθέσει ατροπίνη σε φαγητό που είχαν καταναλώσει σε κατάστημα, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.

Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις της στην κουζίνα

Για να διαπιστώσει τι συνέβαινε, ο άνδρας εγκατέστησε κάμερες στο διαμέρισμά του. Το απόγευμα της Κυριακής, ενώ απουσίαζε από το σπίτι, είδε μέσω του συστήματος καταγραφής ένα άτομο με κουκούλα, γάντια και μάσκα να ρίχνει ουσία στα τρόφιμά του.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση για τη σύλληψη της γυναίκας. Η εκπομπή «Live News» έδωσε στη δημοσιότητα δύο βίντεο από τα γεγονότα της Κυριακής. Στο πρώτο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 41χρονη φαίνεται να ρίχνει ατροπίνη σε τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως αλάτι, πιπέρι και μέλι, αλλά και σε διάφορα σκεύη της κουζίνας, μεταξύ των οποίων βάζα.

Η καταδίωξη μετά την άφιξη της αστυνομίας

Το δεύτερο βίντεο καταγράφει όσα ακολούθησαν έξω από το σπίτι, όταν η γυναίκα έγινε αντιληπτή και έφτασαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην σύζυγός της την εντόπισε επ’ αυτοφώρω και εκείνη άρχισε να τρέχει. Έφτασε μέχρι το επόμενο τετράγωνο, όπου βρισκόταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο που θα την παραλάμβανε, με τους γονείς της να βρίσκονται μέσα σε αυτό. Στο όχημα ήταν και το ανήλικο παιδί της. Στις εικόνες και στον ήχο που μεταδόθηκαν ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει «φύγε» και «βοήθεια», ενώ ακούγονται επίσης οι λέξεις «μπαμπά» και «μαμά».

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