Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Τα highlights της νίκης των «ερυθρολεύκων»
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Δείτε τα highlights από τη νίκη και τη... μυθική ανατροπή του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια.
Ο Ολυμπιακός, πραγματοποιώντας απίστευτο come-back από το -28, επικράτησε της Βαλένθια με 102-97.
Φανταστικός Γιαν Μοντέρο, ο οποίος κόντρα στην πρώην του ομάδα είχε 26 πόντους (9/10 βολές, 7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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