Δείτε τα highlights από τη νίκη και τη... μυθική ανατροπή του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός, πραγματοποιώντας απίστευτο come-back από το -28, επικράτησε της Βαλένθια με 102-97.

Φανταστικός Γιαν Μοντέρο, ο οποίος κόντρα στην πρώην του ομάδα είχε 26 πόντους (9/10 βολές, 7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 31 λεπτά.