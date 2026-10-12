Διπλή Χρυσή Διάκριση για τη Novibet στo SBC Summit 2026 στη Λισαβόνα

Πρώτη θέση για τη Novibet στα SBC Awards στην κατηγορία “Καινοτομία στο Καζίνο”, καθώς και στα Affiliate Leaders Awards ως το καλύτερο πρόγραμμα Affiliate Marketing

Η Novibet απέσπασε δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στο πλαίσιο του SBC Summit 2026, σε αναγνώριση της καινοτομίας στην εμπειρία casino, καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης του affiliate προγράμματός της. Μάλιστα, με αυτές τις δύο διακρίσεις η Novibet ξεπέρασε τα 30 διεθνή βραβεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Στη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, η εταιρεία κέρδισε το Innovation in Casino & Gaming Entertainment (Operator) στα SBC Awards και το Affiliate Programme of the Year (Large) στα Affiliate Leaders Awards.

Η Φωτεινή Ματθαίου, Executive Director of Casino στη Novibet, υπογράμμισε από την πλευρά της: “Στη Novibet πιστεύουμε ότι η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία στον πελάτη. H διάκρισή μας ως η κορυφαία εταιρεία διεθνώς στην καινοτομία στο καζίνο φέρνει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα της ομάδας και την προσπάθειά της να αναβαθμίζει συνεχώς την ψηφιακή ψυχαγωγία, μέσα από ξεχωριστό περιεχόμενο και ουσιαστική εξατομίκευση.”

Ο Αργύρης Λοΐζος, Director of Affiliates & Poker της Novibet, ανέφερε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο πρόγραμμα Noviaffiliates της Novibet, την ευελιξία με την οποία ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες κάθε αγοράς και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους συνεργάτες μας. Μέσα από την εξατομικευμένη υποστήριξη και τη στενή συνεργασία με το δίκτυό μας, δημιουργούμε τις βάσεις για κοινή, μακροχρόνια ανάπτυξη».

Οι δύο βραβεύσεις ενισχύουν περαιτέρω την αναγνώριση και τον αντίκτυπο της Novibet στο διεθνές στερέωμα του GameTech, αντανακλώντας τη στρατηγική της εταιρείας να συνδέει την ανάπτυξη με ισχυρές συνεργασίες και τεχνολογική καινοτομία.

