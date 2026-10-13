Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του αήττητου Παναθηναϊκού στην έδρα της Παρτίζαν
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας της πρώτης μέρας της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 72-55 στην έδρα της Παρτίζαν.
O Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την «Beogradska Arena» νικώντας την Παρτίζαν με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague τη βραδιά που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (13-14/10)
Τρίτη 13/10
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84
- Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
- Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72
- Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00)
Τετάρτη 14/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)
- Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 5-0
- Βαλένθια 4-0
- Φενέρμπαχτσε 4-1
- Ολυμπιακός 3-1
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Μπεσίκτας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
- Ζάλγκιρις 2-3
- Βιλερμπάν 2-3
- Αναντολού Εφές 1-3
- Παρί 1-3
- Μπάγερν Μονάχου1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Αρμάνι Μιλάνο 14
- Μπασκόνια 1-4
Η επόμενη αγωνιστική 6η (15-16/10)
Πέμπτη 15/10
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)
- Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)
Παρασκευή 16/10
- Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)
- Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
- Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)
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