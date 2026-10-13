Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας της πρώτης μέρας της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 72-55 στην έδρα της Παρτίζαν.

O Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την «Beogradska Arena» νικώντας την Παρτίζαν με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague τη βραδιά που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (13-14/10)

Τρίτη 13/10

Τετάρτη 14/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)

Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 5-0 Βαλένθια 4-0 Φενέρμπαχτσε 4-1 Ολυμπιακός 3-1 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Παρτίζαν 3-2 Ντουμπάι 3-2 Μπεσίκτας 2-2 Βίρτους Μπολόνια 2-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2 Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 Ζάλγκιρις 2-3 Βιλερμπάν 2-3 Αναντολού Εφές 1-3 Παρί 1-3 Μπάγερν Μονάχου1-3 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4 Αρμάνι Μιλάνο 14 Μπασκόνια 1-4

Η επόμενη αγωνιστική 6η (15-16/10)

Πέμπτη 15/10

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)

Παρασκευή 16/10