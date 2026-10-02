Το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον διαθέσιμο για PS5 με νέα επέκταση της ιστορίας, combat survival mode και πολλά ακόμη

Το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον διαθέσιμο για PS5, επεκτείνοντας το ταξίδι της Atsu με τη νέα επέκταση της ιστορίας Ηχώ της Σεκιγκαχάρα και τo combat survival mode για έναν παίκτη Most Wanted, καθώς και με επιπλέον περιεχόμενο και ενημερώσεις για το Ghost of Yōtei.*

Στο Ghost of Yōtei: Ηχώ της Σεκιγκαχάρα, οι παίκτες περιπλανιούνται στους πρόποδες του Ashoro, μια μέχρι τώρα άγνωστη περιοχή του Έζο που ελέγχεται πλέον από τους Vipers, μια εχθρική φατρία πιστή στον Snake. Η νέα επέκταση της ιστορίας, η οποία εκτυλίσσεται μεταξύ του παρόντος και αναδρομών στη Μάχη της Σεκιγκαχάρα, εξερευνά την ιστορία της Atsu με τον Nagato, μια βασική προσωπικότητα από το παρελθόν της που πολεμούσε στο πλευρό της στην ηπειρωτική χώρα.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες θα συναντήσουν νέους τύπους εχθρών, εξοπλισμένους με νέα βαριά όπλα και θα ανακαλύψουν νέα Mythic Tales, ικανότητες, σετ πανοπλίας, κοσμητικά αντικείμενα και πολλά άλλα.

Στη νέα λειτουργία Most Wanted του Ghost of Yōtei, οι παίκτες επιλέγουν έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους χαρακτήρες και αναλαμβάνουν αποστολές με ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία, εμπνευσμένες από τους Yōtei Six. Σε κάθε παιχνίδι, οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν κύματα εχθρών και minibosses, επιλέγοντας παράλληλα προνόμια και αναβαθμίσεις για να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους, πριν αναμετρηθούν με τον τελικό boss της αποστολής.

Στο ρόστερ των παικτών περιλαμβάνονται η Atsu με τη διπλή κατανα, η Oyuki με το κουσαριγκάμα, ο Nagato με το γιάρι, καθώς και ο Jin Sakai, ο οποίος επιστρέφει από το Ghost of Tsushima με το κατανα του και τις τέσσερις χαρακτηριστικές στάσεις μάχης του. Κάθε χαρακτήρας διαθέτει μοναδικά όπλα, ικανότητες, Ultimates και Kill Streaks, ενώ τα προνόμια που καλύπτουν την εξειδίκευση στα όπλα, τον εξοπλισμό, τα summon, τις απωθήσεις, τη δυνατότητα επιβίωσης και πολλά άλλα επιτρέπουν στους παίκτες να πειραματίζονται με διαφορετικά buld σε κάθε run.

Οι παίκτες μπορούν επίσης να κερδίσουν Mon για να ξεκλειδώσουν νέες τεχνικές, αναβαθμίσεις όπλων, φυλαχτά και χαρακτήρες μεταξύ των παιχνιδιών, ενώ τα κοσμητικά αντικείμενα που κερδίζονται στο Most Wanted μεταφέρονται στο κύριο παιχνίδι και στο Ηχώ της Σεκιγκαχάρα.

Το Ghost of Yōtei Complete Edition είναι πλέον διαθέσιμο και περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι Ghost of Yōtei, τη λειτουργία διαδικτυακού συνεργατικού παιχνιδιού Ghost of Yōtei Legends, τα Ηχώ της Σεκιγκαχάρα και Most Wanted, όλο το περιεχόμενο του παιχνιδιού που περιλαμβανόταν προηγουμένως στη Digital Deluxe Edition, καθώς και το Charm of Hokkyokusei.**

Οι κάτοχοι του Ghost of Yōtei μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα Ηχώ της Σεκιγκαχάρα και Most Wanted αποκτώντας το Ghost of Yōtei Complete Edition Upgrade.

Το Complete Edition περιλαμβάνει επίσης Photo Mode stamps, επιπλέον New Game+ κοσμητικά αντικείμενα, και νέα τρόπαια για τα Ηχώ της Σεκιγκαχάρα και Most Wanted.

Επιπλέον, όλοι οι κάτοχοι του Ghost of Yōtei μπορούν να κατεβάσουν μια δωρεάν ενημέρωση που περιλαμβάνει τη λειτουργία Beauty of Yōtei, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να περιηγηθούν στα τοπία του Ezo και να τα εξερευνήσουν μέσω του Photo Mode. Η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης νέες κομμάτια για το Watanabe Mode που μπορούν να απολαύσουν οι παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τη δυνατότητα να διατηρούν την εμφάνιση ενός σετ πανοπλίας ενώ χρησιμοποιούν τα στατιστικά ενός άλλου σετ, καθώς και μια νέα επιλογή προσβασιμότητας υψηλής αντίθεσης.*

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, τα Ghost of Yōtei και Marvel’s Wolverine είναι οι πρώτοι τίτλοι που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Quick Spectral Super Resolution (QSSR), μια νέα τεχνολογία που βελτιώνει τη λεπτομέρεια και τη σταθερότητα της εικόνας στο PS5. Η τεχνολογία QSSR είναι διαθέσιμη ως πρόσθετη επιλογή γραφικών και για τους δύο τίτλους από σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QSSR, επισκεφθείτε το PlayStation.Blog.

* Είναι διαθέσιμο μέσω του v.2.0 patch που κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 2026. Για τη λήψη απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και PlayStation λογαριασμός.

** Για το online multiplayer απαιτείται συνδρομή στο PlayStation Plus. Το PS Plus υπόκειται σε επαναλαμβανόμενη χρέωση συνδρομής, η οποία χρεώνεται αυτόματα μέχρι την ακύρωση της συνδρομής.