Aegean Filema: Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας!

Η Aegean Filema προσφέρει μια αποκλειστική επιλογή αυθεντικών μεσογειακών προϊόντων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Με ρίζες στην πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας, η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αρωματικά βότανα και μπαχαρικά, εκλεκτά αποστάγματα και παραδοσιακά εδέσματα, όλα προσεκτικά επιλεγμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Με ισχυρή δέσμευση στην ποιότητα, την ανώτερη γεύση και τη βιωσιμότητα, εξυπηρετούμε ένα ποικίλο δίκτυο εισαγωγέων, διανομέων gourmet προϊόντων και εξειδικευμένων χονδρεμπόρων παγκοσμίως. Η αποστολή είναι σαφής: να φέρουμε την αυθεντική ουσία της Μεσογείου σε απαιτητικές παγκόσμιες αγορές, όπου η παράδοση συναντά την αριστεία.

Στη Filema, επιλέγουμε μόνο τις καλύτερες πρώτες ύλες από αξιόπιστους παραγωγούς, εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Κάθε προϊόν είναι κατασκευασμένο για να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, αυθεντικότητας και αριστείας.

Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες κατά IFS, HALAL και ISO 22000, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και τις προσδοκίες των διεθνών πελατών μας.

Οδηγούμενοι από αυτή την ακλόνητη δέσμευση στην ποιότητα, προσφέρουμε προϊόντα που εμπνέουν εμπιστοσύνη και ενσωματώνουν την αληθινή ουσία της premium μεσογειακής γαστρονομίας.

Ελαιόλαδο & Ελιές

Εξερευνήστε την επιλογή ελαιολάδων και ελιών της Filema, που αναδεικνύουν τις καλύτερες μεσογειακές γεύσεις. Κάρποι ελιάς από φημισμένες ποικιλίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο, κάθε προϊόν αντανακλά τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την αυθεντικότητα. Οι ελιές και τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα της Filema φέρνουν την αληθινή γεύση της Ελλάδας στο τραπέζι σας.

Μπαχαρικά

Ανακαλύψτε τη συλλογή μεσογειακών μπαχαρικών και μειγμάτων της Filema που φέρνουν αυθεντικές ελληνικές γεύσεις στην κουζίνα σας. Από παραδοσιακά βότανα μέχρι ειδικά μείγματα καρυκευμάτων, κάθε προϊόν είναι πλούσιο σε αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις που ενισχύουν κάθε πιάτο. Προσθέστε μια γνήσια μεσογειακή πινελιά στα γεύματά σας με τα premium μπαχαρικά μας.

Γλυκά

Απολαύστε την premium επιλογή παραδοσιακών ελληνικών γλυκών της Filema, παρασκευασμένων σύμφωνα με τις αυθεντικές συνταγές και με τα καλύτερα υλικά. Από το μπακλαβά με τις τραγανές στρώσεις του, το λουκούμι που λιώνει στο στόμα, μέχρι τα βουτυρένια μπισκότα και το αρωματικό μέλι – όλα λειτουργούν ως υπενθύμιση της πλούσιας γαστρονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Συσκευασμένα σε νοσταλγικά ρετρό κουτιά ή κομψά βάζα, τα γλυκά της Filema θα σας ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Αλκοολούχα Ποτά

Απολαύστε τα premium μεσογειακά οινοπνευματώδη της Filema, πλούσια σε ιστορία και εξευγενισμένα μέσω παραδοσιακών τεχνικών απόσταξης. Ιδανικά για να τα απολαύσετε σκέτα ή να δημιουργήσετε τα αγαπημένα σας κοκτέιλ, τα οινοπνευματώδη μας φέρνουν μια πινελιά μεσογειακής ατμόσφαιρας στις εκδηλώσεις σας.

Aegean Filema

www.aegeanfilema.com

T: +30 2811 754 028

Facebook: https://www.facebook.com/p/Aegean-Filema-100057282953292/

Instagram: https://www.instagram.com/aegeanfilema/