Βαλένθια: Η πόλη του ήλιου, της θάλασσας και της παέγιας

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, η Βαλένθια, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη θάλασσα, τη φύση και την ιστορία.

Υπάρχουν πόλεις που σε κερδίζουν με τα μνημεία τους, άλλες με τη γαστρονομία τους και άλλες με τον τρόπο που συνδυάζουν την καθημερινότητα με τις μικρές απολαύσεις. Η Βαλένθια, στην ανατολική ακτή της Ισπανίας, καταφέρνει να τα προσφέρει όλα μαζί. Με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, απέραντους κήπους, μεσογειακές παραλίες και μια γαστρονομική παράδοση που έχει συνδεθεί όσο λίγες με την παέγια, είναι ένας προορισμός που προσφέρεται ιδανικά για μια τριήμερη απόδραση.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας έχει αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα χάρη στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, το φουτουριστικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύγχρονα τοπόσημά της. Παράλληλα, θεωρείται δικαιολογημένα η πόλη του ήλιου, καθώς απολαμβάνει περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο. Το ιστορικό της κέντρο προσφέρεται για εξερεύνηση με τα πόδια, οι καταπράσινοι κήποι του Τούρια για ποδηλατάδες, ενώ οι αστικές παραλίες και το φυσικό πάρκο της Αλμπουφέρα αποκαλύπτουν την πιο χαλαρή, μεσογειακή πλευρά της. Συγκεντρώσαμε όλα όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε στη Βαλένθια μέσα σε τρεις ημέρες, με τις προτάσεις μας οργανωμένες ανά περιοχή.

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