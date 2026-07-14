Τι εξετάζουν οι Αρχές για το νεκρό ζευγάρι σε γκαράζ στον Πειραιά: Η έλλειψη αερισμού και το μονοξείδιο του άνθρακα

Τραγωδία στον Πειραιά, νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε γκαράζ. Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, εξετάζονται οι αναθυμιάσεις.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Πειραιά από την τραγική είδηση του θανάτου ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό ιδιωτικό γκαράζ στην οδό Μήλου, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να δείχνουν ως υπαίτιο τον «βουβό εχθρό», το μονοξείδιο του άνθρακα.

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