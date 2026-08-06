Playstation Plus: Τα πιο fun παιχνίδια για όλη την οικογένεια

Καλοκαίρι, διακοπές και παιχνίδι πάνε μαζί. Το PlayStation Plus διαθέτει τους ιδανικούς τίτλους για όλη την οικογένεια.

Η περίοδος των διακοπών είναι σε εξέλιξη και το PlayStation Plus φέρνει την οικογένεια μαζί με τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια.

Από την εξερεύνηση πολύχρωμων κόσμων και τη λύση μυστηρίων, έως τη συνάντηση με την οικογένεια Heeler, ο κατάλογος Παιχνιδιών περιλαμβάνει μεγάλο εύρος περιπετειών για όλες τις ηλικίες.

Παρακάτω ακολουθούν τα καλύτερα παιχνίδια για οικογένειες για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το επόμενο παιχνίδι σας λίγο πιο εύκολα!

Γνωρίστε τη Bluey, τη Bingo, τη Μαμά, τον Μπαμπά, καθώς και την ξαδέρφη τους Muffin και τον θείο Stripe, σε διαδραστικές περιπέτειες που εκτυλίσσονται σε εμβληματικές τοποθεσίες της σειράς. Επιλέξτε τον αγαπημένο σας χαρακτήρα, φορέστε μια ξεκαρδιστική στολή και ξεκινήστε την εξερεύνηση. Τρέξτε μέσα στο Heeler House φορώντας ένα καπέλο-φούσκα, περιπλανηθείτε στο Creek μία πετσέτα μίας κυρίας στο κεφάλι και αναζητήστε συλλεκτικά αντικείμενα εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες, όπως φλαμίνγκο και ρακέτες.

Αντιμετωπίστε συναρπαστικές και απρόβλεπτες προκλήσεις καθώς εξερευνάτε μοναδικούς, κόσμους που μοιάζουν χειροποίητοι, με πλήρως καθηλωτικό χειρισμό. Παίξτε μόνοι σας σε μια επική περιπέτεια ενάντια στον χρόνο, γεμάτη κινδύνους και παγίδες, ή δημιουργήστε ομάδες δύο έως τεσσάρων παικτών για απολαυστικό party co-op, συνεργαζόμενοι για να ξεπεράσετε τις σατανικές δοκιμασίες με όποιον τρόπο μπορείτε να φανταστείτε. Θα καταφέρετε να σώσετε το Craftworld από τον μοχθηρό Vex και την εφιαλτική συσκευή του, το Topsy Turver, και να γίνετε ο θρυλικός Knitted Knight;

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Οι Ratchet και Clank επιστρέφουν! Βοηθήστε τους να σταματήσουν έναν ρομποτικό αυτοκράτορα που σκοπεύει να κατακτήσει κόσμους από διαφορετικές διαστάσεις, με το δικό τους σύμπαν να αποτελεί τον επόμενο στόχο του. Παρακολουθήστε την εξέλιξη του θρυλικού διδύμου, καθώς ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Rivet, ένα Lombax - μαχήτρια της αντίστασης από μια άλλη διάσταση.

Ταξιδέψτε πάνω σε μαγευτικά κύματα άμμου και λαμπερά νερά σε μια επική αποστολή για να επαναφέρετε έναν χαμένο ωκεανό στο Sword of the Sea. Ανοίξτε τον δρόμο σας χρησιμοποιώντας το αρχαίο και πανίσχυρο Hoversword, το οποίο συνδυάζει την αίσθηση ενός snowboard, skateboard και surfboard σε ένα μοναδικό μέσο μετακίνησης. Εκτελέστε εντυπωσιακά flips, spins και grab tricks με ευκολία, καθώς και αξιοποιήστε halfpipes, ράμπες και wall rides. Το αποτέλεσμα είναι η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη συναρπαστική δράση και την ομαλή, εκλεπτυσμένη κίνηση.

Καλώς ήρθατε στο Mt. Holly, στο μυστηριώδες αρχοντικό με τα δωμάτια που αλλάζουν συνεχώς θέση. Στο Blue Prince θα ζήσετε μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών ειδών, συνδυάζοντας μυστήριο, στρατηγική και γρίφους σε ένα απρόβλεπτο ταξίδι εξερεύνησης. Θα σας οδηγήσουν τα βήματά σας στο φημολογούμενο Δωμάτιο 46;

Ανακαλύψτε αυτά τα παιχνίδια και εκατοντάδες ακόμη στον Κατάλογο Παιχνιδιών του PlayStation Plus*.

* PlayStation Plus Extra ή Premium συνδρομή απαιτείται.