Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον Γαλλοαφρικανό ακραίο κυνηγό που ανήκει στο δυναμικό της ομάδας της Τουλούζ. Το σενάριο για Νους.

Εν αρχή σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 25χρονου Γιάν Γκμποχό. Πρόκειται για Γαλλοαφρικανό εξτρέμ (με καταβολές από την Ακτή Ελεφαντοστού) που παίζει και στα 2 άκρα της επίθεσης και πίσω από τον φορ. Ο Γκμποχό έχει 89 συμμετοχές στην Τουλούζ με 19 γκολ και 12 ασίστ και έχει παίξει και στο Βέλγιο. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας έχει 98 ματς με 17 γκολ και 13 ασίστ. Είναι παίκτης που ανήκει στην Τουλούζ.

Είναι μία δύσκολη περίπτωση - αυτή του παίκτη που φορά την φανέλα με το Νο10 - καθώς εκτός των άλλων έχει εμπλακεί για την υπόθεσή του και ομάδα από το MLS.

Τώρα για τις φήμες για Ολυμπιακό και Νους υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τους Ερυθρόλευκους να προχωρούν για την απόκτησή του εάν πουληθεί ο Ζέλσον. Και αυτό το σενάριο είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και όλα θα ξεκαθαρίσουν την Τετάρτη. Είναι δεδομένο πάντως ως προς τον Νους ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.